Approvati 16 Documenti di indirizzo alla progettazione per interventi sulla viabilità provinciale

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, ha deliberato l’approvazione dei 16 Documenti di Indirizzo alla Progettazione relativi agli interventi finanziati dai Decreti MIT n. 101/2022 e n. 93/2025.

Le risorse complessive ammontano a 2.158.097,54 euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026 e a 2.327.360,09 euro per ciascuna annualità 2027 e 2028. Gli interventi riguardano lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete viaria provinciale e degli impianti di pubblica illuminazione.





Il totale delle risorse destinate al Libero Consorzio per il quadriennio 2025-2028 è pari a 8.970.915,26 euro.

Per il 2025 interventi approvati sulle SP 23, ⁠SP 110, ⁠SP 51, ⁠SP 59, ⁠SP 10 e sugli impianti di pubblica illuminazione SP ex SS 114. Per il 2026 su SP 74, ⁠SP 86, ⁠SP 3, ⁠SP 95, ⁠SP 21 e ⁠SP 85 e sugli impianti di pubblica illuminazione SR 1. Per il 2027 su SP 1, ⁠SP 57, ⁠SP 44, ⁠SP 53, ⁠SP 73 e sugli iImpianti di pubblica illuminazione SP 1, SP 106, SP 57, SP 25. Per il 2028 su SP 13, ⁠SP 16, ⁠SP 18, ⁠SP 77, ⁠SP 25 e su ⁠Impianti di pubblica illuminazione SP 59, SP 34.

Le disposizioni ministeriali hanno imposto tempi particolarmente stringenti: progetti esecutivi entro il 31 agosto 2025; ⁠determinazioni a contrarre ed avvio gare entro il 18 settembre 2025; ⁠stipula dei contratti entro il 28 febbraio 2026.

“Questa programmazione era già stata avviata e noi oggi ne stiamo attuando la fase esecutiva – dichiarano il presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa e il consigliere delegato alla Viabilità, Diego Giarratana – I tempi estremamente ridotti non dipendono dall’Ente ma dalle nuove disposizioni del Governo, rispetto alle quali l’UPI nazionale aveva chiesto un rinvio. Nonostante queste difficoltà, registriamo con soddisfazione l’opportunità che tali risorse offrono per migliorare le infrastrutture viarie e la sicurezza della nostra rete stradale provinciale.”