Approvato il progetto definitivo del nuovo ospedale di Siracusa

Un passo decisivo verso la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero: il Commissario Straordinario ha approvato il Progetto Definitivo dell’opera, dichiarata di pubblica utilità, per un valore complessivo di 372.024.531,14 €, redatto dallo RTI Proger – Manens – Inar.

La copertura economica è completa in quanto 200 milioni sono previsti dall’Accordo di Programma del 16 gennaio 2023 con fondi ex art. 20 L.67/88; altri 100 milioni stanziati con la Delibera di Giunta Regionale n. 58/2024; 47,8 milioni provengono da accantonamenti dall’ASP di Siracusa, rimborsabili dall’Assessorato, mentre 24,18 milioni aggiuntivi previsti dalla D.G.R. 352/2024, integrando le risorse ex art. 20 L.67/88





Il Ministero della Salute, attraverso il nucleo di Valutazione, lo scorso marzo ha espresso parere, identificando alcune prescrizioni procedurali a carico della Regione. Inoltre, la scheda intervento è stata inoltrata a fine giugno, in attesa del perfezionamento dell’Accordo di Programma ministeriale.

L’approvazione tecnica del Progetto Definitivo rappresenta un momento importante in quanto il decreto conferma la dichiarazione di pubblica utilità, attivando l’iter espropriativo. I proprietari delle aree interessate saranno informati, e i decreti di esproprio verranno emessi entro 12 mesi dalla pubblicazione (avvenuta ieri, il 21 luglio).

Il progetto risulta conforme ai requisiti del codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) e del DPR 207/2010 e lo studio garantisce qualità progettuale, rispetto delle norme ambientali e urbanistiche, e rispondenza agli standard nazionali, regionali e comunitari.

I prossimi passaggi amministrativi dovrebbero adesso consistere nella redazione del Progetto Esecutivo – che dovrà essere consegnato entro due mesi – seguita dalla gara d’appalto e, infine, dalla tanto agognata posa della prima pietra.

In un momento storico in cui si parla tanto di rete ospedaliera e di offerta sanitaria, l’approvazione del progetto definitivo rappresenta un momento importante che conferma la volontà di realizzare una nuova sturttura che, come più volte confermato dalla Regione, sarà un Dea di II livello (l’ottavo in Sicilia) con oltre 430 posti letto e una serie di reparti di specializzazione oggi non esistenti nella nostra provincia