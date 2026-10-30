Apre l’Ambulatorio di Gastroenterologia Pediatrica e Celiachia all’Umberto I di Siracusa

Attualità · Sanità

Dal 4 novembre 2026, l’offerta assistenziale del reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa diretto da Massimo Barbagallo, si arricchisce dell’Ambulatorio di Gastroenterologia Pediatrica e Celiachia. Ne dà notizia il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci: l’iniziativa, sostenuta dalla Direzione Sanitaria Aziendale nell’ambito del piano di potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri, mira a offrire risposte ad elevata specializzazione ai bisogni di salute del territorio.

Il coordinamento delle attività ambulatoriali è affidato al direttore del reparto che è anche referente medico del Centro Hub Celiachia di Siracusa. Le visite gastroenterologiche generali sono rivolte alla popolazione pediatrica e giovanile compresa tra zero e 17 anni, mentre per l’ambito dedicato alla malattia celiaca il servizio è attivo senza alcun limite di età.

L’ambulatorio offre percorsi diagnostico-terapeutici strutturati per le patologie e i disturbi del tratto digestivo superiore, come reflusso gastroesofageo, gastriti, esofagite eosinofila e sindrome del vomito ciclico, oltre che per i disturbi intestinali e le patologie croniche, tra cui dolori addominali ricorrenti, stipsi e diarrea cronica, sindrome dell’intestino irritabile, malattia celiaca gestita in continuità con il Centro Hub provinciale, malattie infiammatorie croniche intestinali e patologie eosinofiliche. Vengono inoltre presi in carico i disturbi della nutrizione e della crescita legati a problemi di malassorbimento o ad altre cause gastroenterologiche.

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“L’attivazione dell’ambulatorio rappresenta un passo fondamentale per garantire continuità assistenziale, diagnosi tempestive e follow-up personalizzati – evidenzia il direttore del reparto Massimo Barbagallo – riducendo la necessità per le famiglie di rivolgersi a strutture fuori provincia. L’obiettivo è integrare le competenze gastroenterologiche con l’esperienza consolidata del Centro Hub Celiachia, assicurando una presa in carico di alto livello”.

Per accedere alle prestazioni è necessaria la richiesta su impegnativa del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale. Le prenotazioni per le prime visite possono essere effettuate tramite il Centro Unico Prenotazioni aziendale al numero 0931 312525, di persona agli sportelli CUP fisici o nelle farmacie del territorio, online attraverso il Portale Salute dell’Asp di Siracusa o via e-mail all’indirizzo cup.prenotazioni@asp.sr.it allegando la ricetta e i dati del paziente. Per ulteriori informazioni e contatti specifici dedicati al servizio è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica gastropediatria.celiachia@asp.sr.it.