Arbitro aggredito, Boscarino (Aia Siracusa): “Servono osservatori contro la violenza”

Osservatori contro la violenza, abbassare i toni, soluzioni strutturali. Queste sono alcune delle proposte avanzate da Alessio Boscarino, presidente Aia di Siracusa, per cercare di arginare gli episodi di violenza nel mondo del calcio. Domenica a Rosolini l’ultimo episodio: un arbitro è stato aggredito durante il big match di Terza Categoria tra Rosolini e Pfr Villasmundo.

Boscarino ha voluto fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente, sulle sanzioni inflitte e sulle contromisure necessarie per tutelare la classe arbitrale. Il presidente ha precisato innanzitutto che la gara è stata sospesa anzitempo al 36° minuto a causa delle aggressioni subite dal direttore di gara, Antonio Carpinteri. Nonostante si trattasse di Terza Categoria, Boscarino aveva designato «l’arbitro migliore che potessi mandare», ovvero un fischietto che opera abitualmente in Eccellenza e che ha un passato da calciatore nella stessa categoria. «Quando un arbitro subisce un’aggressione, i principi fondamentali dello sport finiscono in quell’istante», ha ribadito il presidente.

Commentando le decisioni del giudice sportivo, che ha inflitto inibizioni pesantissime — tra cui una fino al 2032 e due fino al 2031 — Boscarino ha sottolineato che gli organi di giustizia hanno semplicemente applicato i regolamenti sulla base dei referti dell’arbitro e del commissario di campo.

Particolarmente fermo è stato il commento riguardo alle dichiarazioni di una dirigente locale (assessore comunale, dimissionaria dopo l’evento) che aveva parlato di “presunta” aggressione. «L’aggressione non è presunta: è certificata dai referti, dal pronto soccorso e dai Carabinieri presenti a bordo campo», ha puntualizzato Boscarino con decisione.

Le proposte per il futuro: dopo aver inizialmente paventato l’ipotesi di uno sciopero, il presidente dell’AIA Siracusa punta ora a soluzioni strutturali. In vista di un incontro con il presidente regionale della FIGC, Sandro Morgana, Boscarino ha anticipato alcune proposte concrete: interpellare le Prefetture per monitorare la sicurezza nelle varie province, istituire osservatori contro la violenza, promuovere un impegno collettivo per abbassare i toni a ogni livello, dai professionisti ai dilettanti, per evitare di fomentare reazioni inconsulte.

Nonostante lo shock, Boscarino ha rassicurato sulle condizioni di Antonio Carpinteri, confermando che il giovane arbitro tornerà presto in campo, sostenuto dalla famiglia e dalla sezione, che nel frattempo continua a registrare nuove iscrizioni ai propri corsi