Archimede, la deep-tech siracusana, chiude un round da 1,5 milioni di euro guidato da Primo Capital SGR

Archimede S.r.l., startup innovativa deep-tech con sede a Siracusa, ha chiuso un round seed da €1.5 milioni di euro, superando l’obiettivo iniziale di raccolta fissato a 1 milione di euro. Il round è stato guidato da Primo Capital SGR, attraverso i suoi fondi Primo Digital, Primo Digital Parallel Italia e Primo Digital Parallel Sud Italia. Si uniscono al round anche CDP Venture Capital, Plug and Play ed ELIS attraverso CrossConnect, il programma Infratech della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital, 40Jemz Ventures e Irritec.

Fondata nel 2024 da Riccardo Puglisi, Alessandro Basile e Ferdinando Anselmi, Archimede ha sviluppato ArchMesh, un kit plug-and-play modulare per la gestione e il monitoraggio di infrastrutture critiche in contesti off-grid. La soluzione integra in un unico stack: gestione energetica predittiva, connettività satellitare multi-costellazione e una piattaforma software low-code, permettendo il controllo bidirezionale di impianti e asset distribuiti anche in aree prive di copertura terrestre affidabile.

Rendendo più semplice l’adozione di connettività satellitare, gestione energetica e automazione software, Archimede punta a trasformare infrastrutture isolate in nodi intelligenti e monitorabili, contribuendo alla resilienza operativa di filiere industriali e infrastrutturali sempre più distribuite.

Il prodotto è pensato per applicazioni in settori diversi, dall’agricoltura all’oil & gas, dalla logistica alle infrastrutture pubbliche, fino alla difesa, e nasce per risolvere un problema molto concreto: portare dati, controllo e continuità operativa dove energia e connettività tradizionali non sono garantite.

L’operazione rappresenta un tassello importante per la strategia di Primo Capital nel Sud Italia: l’investimento in Archimede completa il portafoglio di Primo Digital Parallel Sud Italia, rafforzando il posizionamento del fondo su tecnologie sviluppate nel Mezzogiorno e competitive sul mercato europeo e globale.

“Quello che ci ha convinto di Archimede non è solo la tecnologia, ma il modo in cui è stata costruita: in un contesto dove energia, connettività e accesso alle risorse non sono mai garantiti, la stessa sfida che oggi è diventata il loro prodotto”, ha dichiarato Mara Attardi, membro del team di investimento di Primo Capital. “Il risultato è uno stack integrato pensato per funzionare ai margini del mondo connesso, che sono anche i luoghi dove la domanda cresce di più. Portare infrastrutture critiche offline nell’era dell’intelligenza distribuita è una sfida globale; Archimede ha dimostrato di saperla affrontare partendo dalla Sicilia, e noi siamo qui per aiutarli a farlo su scala”.

Accanto al prodotto hardware e software, Archimede prevede inoltre lo sviluppo di una modalità open source, pensata per abbassare le barriere di adozione e consentire ad aziende, sviluppatori e system integrator di costruire applicazioni verticali sulla piattaforma. La società ha già avviato progetti con importanti operatori enterprise. Tra questi, è in fase di avvio un PoC con Eni Joule per testare ArchMesh nella gestione e nel monitoraggio remoto di asset industriali in aree con connettività limitata.

“In poco più di due anni abbiamo trasformato un’idea nata in Sicilia in una startup tecnologica pronta a crescere sui mercati internazionali. Vogliamo rendere semplice e accessibile la gestione di infrastrutture e asset remoti, integrando energia, connettività satellitare e controllo software in un unico sistema. Vogliamo smontare i luoghi comuni sulla Sicilia e dimostrare che l’innovazione può ripartire da qui verso il mondo”, ha dichiarato Riccardo Puglisi, CEO e co-founder di Archimede.

Archimede ha inoltre completato un percorso presso ESA BIC Brindisi gestito da DTA scarl, l’incubatore dell’Agenzia Spaziale Europea dedicato alle startup che sviluppano prodotti e servizi basati su tecnologie spaziali, e ha partecipato al programma di accelerazione CrossConnect (parte della Rete Nazionale degli Acceleratori di CDP Venture Capital e gestito e co-investito da Plug and Play ed ELIS), oltre ai percorsi UniCredit Start Lab e Le Village by Crédit Agricole Sicilia.

Il round permetterà ad Archimede di rafforzare il team tecnico e commerciale, completare l’industrializzazione del prodotto, accelerare i progetti pilota con clienti enterprise e avviare l’espansione sui mercati internazionali. L’obiettivo è trasformare ArchMesh in una piattaforma scalabile per la gestione di infrastrutture off-grid, portando tecnologie spaziali e digitali dentro casi d’uso industriali concreti: irrigazione intelligente, monitoraggio di pipeline, tracciamento logistico, gestione di impianti remoti e controllo di asset distribuiti.

Archimede è una startup innovativa deep-tech con sede a Siracusa, fondata nel 2024 da Riccardo Puglisi, Alessandro Basile e Ferdinando Anselmi. La società sviluppa soluzioni off-grid per connettività satellitare, monitoraggio remoto e gestione energetica intelligente. Il suo prodotto principale, ArchMesh, integra hardware modulare, energia solare, connettività satellitare multi-costellazione e una piattaforma software low-code per abilitare il controllo bidirezionale di asset critici in aree remote. www.archimede.world