“Archimete Pitacorico”, Colomasi porta in libreria dieci anni di Siracusa tra “classicità e caos”

Dopo dieci anni di cronache ufficiose, riflessioni pungenti e “disastri annunciati” pubblicati online, Emiliano Colomasi compie il grande passo dal blog alla carta stampata con il volume “Archimete Pitacorico”. L’opera, che raccoglie il meglio — e il peggio — di un decennio di osservazione satirica della realtà aretusea, non è solo una raccolta di articoli, ma un vero e proprio scavo antropologico su una città sospesa tra il suo glorioso passato greco e un presente dominato da una “meravigliosa danza del caos”.

Il libro si articola in quattro anime: dai pezzi più riflessivi e seri alla cronaca immediata, passando per i dialoghi e i celebri “Glossari Pitacorici”, dove l’autore rielabora con genio letterario i commenti strampalati raccolti sui social media. Attraverso queste pagine, Siracusa emerge come un “laboratorio urbano” dove si testano i limiti della fisica e della pazienza umana, sintetizzati nello slogan che accompagna da sempre il blog: “Talmente provinciale da essere universale”. Colomasi riesce a elevare i tic linguistici e i piccoli vizi locali — come il parcheggio in doppia fila o la formula magica di una sorta di teoria del caos “Dipende dal collega” — a metafore universali della condizione umana.

Al centro della narrazione spicca la figura del “torpo”, un’entità che l’autore definisce affascinante e dotata di una sua intrinseca genuinità. Il “torpo” non è solo un cittadino incivile, ma il protagonista di un mondo che Colomasi descrive senza mai chiamarsi fuori, ammettendo di sentirsi egli stesso parte di quella “siracusanità” che mette alla berlina. Nonostante la satira feroce, come sottolineato anche nella prefazione di Mario Fillioley, l’opera si risolve in un profondo atto d’amore per una città in cui l’autore ha scelto consapevolmente di tornare a vivere e lavorare.

Dalle prime collaborazioni giornalistiche, nate sotto l’insegna dell’ “Ansia del giorno”, lo stile di Colomasi si è evoluto fino alle recenti e apprezzatissime “Tragedie Pitacoriche”. In queste ultime, Emiliano Colomasi innesta i paradossi della cronaca moderna — dai vaccini alla gestione dei rifiuti — sulle strutture del teatro classico, creando un cortocircuito comico che nei fatti è diventato il suo marchio di fabbrica.

L’appuntamento per la presentazione ufficiale del libro, che vede anche la postfazione “onirica” di Carmelo Maiorca, è fissato per mercoledì 24 giugno alle 19 alle Cantine Pupillo, in un incontro che promette di essere, come lo spirito dell’opera, in bilico tra il serio e il faceto.