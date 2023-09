ArcHimete Rugby Siracusa, Giulia Bottaro nella selezione siciliana femminile

Esperienza indimenticabile per l’atleta dell’ArcHimete Rugby Giulia Bottaro che insieme ad una delegazione tutta al femminile del Ragusa Rugby, Alice Amenta, Adriana Nasello e Anna Pistorio accompagnate dal tecnico Salvo Miciluzzo, hanno rappresentato la Sicilia al Trofeo Coni che si è tenuto lo scorso fine settimana nella costa Jonica della Basilicata e a cui hanno partecipato più di 4mila atleti.

Al di là delle tante vittorie ottenute nel corso dei due turni dalla compagine della Regione Sicilia, composta da 10 partecipanti, cinque ragazzi e cinque ragazze, è stato un evento di condivisione e socialità, che come il nostro sport ci insegna, va oltre l’agonismo.

“Il rugby femminile è un’eccellenza da valorizzare – afferma la Presidente Lusiana Saitta – un settore in forte crescita su cui l’ArcHimete Rugby ha deciso di puntare insieme a quello del minirugby. L’unico sport di contatto in cui vigono le stesse regole sia per uomini che per donne: stesso regolamento, stesse dimensioni del campo, stesso equipaggiamento e uguale voglia di divertirsi. Uno sport per tutte le età e per tutti i generi”.

In attesa della presentazione ufficiale della società neocostituita che si terrà il 30 settembre alle 10.30 al campo sportivo della Fondazione Sant’Angela Merici, l’ArcHimete Rugby ha già iniziato le attività di promozione e reclutamento.

I piccoli atleti si allenano il martedì e il giovedì dalle 18 alle 19.15 e il sabato dalle 9.30 alle 10.45 al campo sportivo Sant’Angela Merici.