“Architettura Condivisa”, bilancio positivo per la mostra degli architetti siracusani

Attualità · OPEN! Studi Aperti

Si è conclusa ieri, con grande soddisfazione e una partecipazione che ha superato ogni aspettativa, la mostra intitolata “Architettura Condivisa”, promossa nell’ambito di OPEN! Studi Aperti 2026.

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Siracusa desidera ringraziare tutti gli architetti che hanno scelto di condividere il proprio lavoro, le proprie idee e la propria visione della professione, contribuendo alla costruzione di un racconto corale dell’architettura contemporanea:

Manuela Timpanaro e Carla Ortisi, Renzo Puglisi, Luca Maci, Francesca Leone, Domenico Forcellini e Viviana Russello, Patrizia Carnazzo e Giuseppe Cavaleri, Cinzia Formisano, Domenico Moschetto e Simone Cappuccio, Simona Rizza + Marco Gionfriddo e Sebastiano De Pasquale.

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Un ringraziamento speciale va alle colleghe Giorgia Amato e Licia Manzueto, protagoniste della precedente edizione, che hanno arricchito l’iniziativa illustrando il proprio progetto e contribuendo al dialogo tra esperienze professionali diverse.

Un plauso particolare ai più giovani architetti che hanno partecipato con entusiasmo e generosità, portando nuove energie e contribuendo a rendere l’evento ancora più significativo. Tra questi, Miriam Nuzzarello, che ha incarnato al meglio lo spirito di condivisione che ha caratterizzato l’intera manifestazione.

Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale e in particolare, all’Ing. Leonardo Patti e al Capo di Gabinetto Giuseppe Gibilisco, per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti dell’iniziativa, contribuendo alla sua valorizzazione attraverso la suggestiva illuminazione in giallo della Fontana di Diana, che ha reso ancora più visibile alla città il significato di OPEN!.

Un grazie particolare al Vicesindaco Edy Bandiera, che ha preso parte alla manifestazione condividendo una visione nella quale ci riconosciamo pienamente: l’architettura non è soltanto tecnica, ma cultura, cura dei luoghi, dialogo e costruzione del futuro. Apprezziamo inoltre la disponibilità manifestata a dare continuità all’esperienza della mostra attraverso una futura esposizione presso l’Urban Center, confermando l’importanza di mantenere vivo il confronto tra professionisti, istituzioni e cittadinanza.

Il grazie più grande va ai cittadini e ai turisti che hanno visitato la mostra, ascoltato i racconti dei progetti, posto domande e condiviso riflessioni, partecipando con interesse e curiosità a un confronto aperto sul presente e sul futuro del nostro territorio.

“Architettura Condivisa” ha dimostrato che l’architettura, quando esce dagli studi e si apre alla comunità, diventa uno strumento capace di generare dialogo, consapevolezza e partecipazione. È da questi incontri, da questi scambi e da questa condivisione di idee che nasce una cultura del progetto più vicina alle persone e più attenta ai luoghi che abitiamo.