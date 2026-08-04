Archivio notarile di Siracusa, altri 180 giorni per lasciare via Gargallo

Attualità · Sentenza del Tar

Nuovo capitolo nella lunga vicenda relativa al trasferimento dell’Archivio notarile di Siracusa dalla sede di via Gargallo. Il Tar di Catania ha concesso al commissario ad acta altri 180 giorni per portare avanti il proprio mandato, precisando però che non spetta a lui individuare e prendere in locazione un nuovo immobile per conto del Ministero della Giustizia.

La controversia nasce dalla mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Catania del marzo 2022, con la quale era stato disposto il rilascio dell’immobile di via Gargallo occupato dall’Archivio notarile. Nonostante i diversi provvedimenti adottati negli anni dal Tar e la nomina di un commissario ad acta, il trasferimento non è stato ancora completato. La difficoltà principale riguarda il reperimento di una sede in grado di sostenere il peso della grande quantità di documentazione cartacea e conforme alla normativa antincendio.

Tra le soluzioni valutate figurava l’immobile di via Von Platen attualmente utilizzato da Avis e che necessiterebbe di lavori di adeguamento, ma tale ipotesi aveva sollevato preoccupazioni sia per il futuro dell’associazione sia per il rischio di uno smembramento dell’Archivio notarile. Il Ministero aveva quindi avviato interlocuzioni con la società Sviluppo Mazzarona per un immobile situato in via Luigi Foti. L’offerta era risultata l’unica presentata dopo la pubblicazione dell’avviso per la ricerca di una nuova sede ed era stata selezionata nel marzo 2025. La procedura non si è però conclusa.

Nel febbraio 2026 l’Agenzia del Demanio aveva rilasciato il nulla osta e determinato il canone annuale, ma il mese successivo la società proprietaria aveva comunicato di non accettare l’importo, pur dichiarandosi disponibile a proseguire il confronto. Per il Tar, dunque, quel procedimento deve considerarsi concluso negativamente e non può essere imposto il perfezionamento della locazione. Più recentemente è emersa un’ulteriore possibilità relativa a un immobile di proprietà Fip in via Antonello da Messina. Secondo le informazioni acquisite dal Ministero, i locali non avrebbero bisogno di lavori e potrebbero consentire il trasferimento in tempi più contenuti. Non è stata però indicata una data certa, dovendosi ancora attendere il riscontro dell’Agenzia del Demanio.

Nel frattempo era stata prospettata anche una soluzione transitoria: trasferire dipendenti e uffici aperti al pubblico in una sede più piccola, affidando a un operatore esterno lo spostamento, la custodia e la consultazione degli atti notarili (come accade al Comune di Siracusa con gli archivi legati al settore Urbanistica). Anche la ricerca di locali messi gratuitamente a disposizione da enti pubblici, tuttavia, non ha prodotto risultati. Il proprietario dell’immobile di via Gargallo aveva chiesto che al commissario fossero attribuiti poteri più ampi, compresa la possibilità di ordinare lo sgombero coattivo con l’intervento della forza pubblica e di affidare direttamente i servizi di trasloco e custodia. Aveva inoltre sollecitato l’aumento delle penalità di mora e la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti.

Il Tar ha però respinto queste richieste. Secondo i giudici, il commissario deve assicurare il rilascio dell’immobile quando ciò sarà materialmente e giuridicamente possibile, senza però provocare l’interruzione di un servizio pubblico. Non può invece sostituirsi al Ministero nella ricerca della nuova sede, nella determinazione del canone e nella sottoscrizione del contratto di locazione. Respinta anche la domanda risarcitoria formulata dal proprietario, che aveva denunciato la perdita della possibilità, per una futura società conduttrice, di partecipare a un bando finanziato con oltre 1,5 milioni di euro. Per il Tribunale il danno prospettato non è ancora attuale. Dichiarata inammissibile, per ragioni procedurali, anche la richiesta di aumentare le penalità. Il Ministero della Giustizia dovrà lasciare la sede di via Gargallo e il commissario avrà adesso altri 180 giorni, decorrenti dalla comunicazione della sentenza, per tentare di portare a compimento il rilascio.