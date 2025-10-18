Arcigay Siracusa, eletto il nuovo Consiglio Direttivo. Il presidente Caravini: “contento della grande partecipazione”

L’assemblea dei soci e delle socie di Arcigay Siracusa ha eletto la nuova composizione del Consiglio Direttivo, organo esecutivo dell’associazione che guiderà il lavoro del gruppo nel biennio 2026–2028, sotto la presidenza di Armando Caravini, in attesa del prossimo congresso.

Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto: Armando Caravini (Presidente), Sebastiano Cammisuli (Vicepresidente), Pamela Capodieci, Nicoletta Amato, Gianluca Melfa, Nadia Germano, Alessia Zeferino e Daniele Pennisi e Nicol Oddo.

Sono state inoltre attribuite deleghe esterne a Giulia Borghese e alla dottoressa Maria Vittoria Zaccagnini.

“Sono molto contento della grande partecipazione all’assemblea e dell’ampliamento del Consiglio Direttivo — afferma il presidente Armando Caravini — a riprova che Arcigay Siracusa gode di ottima salute, ha lavorato bene e rappresenta sempre più un punto di riferimento per chi si riconosce nelle nostre battaglie e nei nostri valori. Le iniziative portate avanti, il dialogo con le altre associazioni e la volontà di ascolto e cooperazione hanno rafforzato le reti di collaborazione e la presenza dell’associazione sul territorio.”

Caravini sottolinea inoltre un traguardo storico per Arcigay Siracusa: “Per la prima volta, in oltre trent’anni di storia, il Consiglio Direttivo è a maggioranza femminile. È un motivo di grande orgoglio e testimonia un cambiamento concreto e inclusivo all’interno dell’associazione.”

Nel suo intervento, il presidente ha ribadito la volontà di proseguire il lavoro svolto negli ultimi anni, prendendo come esempio l’ultima edizione del Siracusa Pride, costruita con nuove dinamiche democratiche, trasversali, orizzontali e realmente intersezionali.

Arcigay Siracusa continuerà a impegnarsi su molteplici fronti: dagli sportelli di aiuto e consulenza, ai Pride di Siracusa e di Noto, fino al progetto Val di Noto Friendly, alla prevenzione e salute, senza dimenticare le lotte storiche contro ogni forma di discriminazione, omofobia e violenza.

“Siamo e resteremo sempre dalla parte dei più deboli e di chi vive ai margini. È lì che continuerete a trovarci,” conclude Caravini.