Arcigay Siracusa: il report sull’omolesbobitransfobia conferma un’emergenza sociale che non può più essere ignorata

Il nuovo Report sull’omolesbobitransfobia 2026 curato da Arcigay restituisce un quadro allarmante e inequivocabile: in Italia la violenza e la discriminazione contro le persone LGBTQIA+ continuano a manifestarsi in modo sistemico, diffuso e trasversale, colpendo ogni ambito della vita quotidiana.

Le 127 storie censite negli ultimi 12 mesi rappresentano soltanto una parte di un fenomeno ben più ampio, spesso sommerso dal silenzio, dalla paura di denunciare e dalla mancanza di adeguati strumenti di tutela. Dai pestaggi agli hate speech, dalle aggressioni nei luoghi pubblici e nelle scuole fino alla violenza familiare e istituzionale, emerge un quadro preoccupante che impone una presa di responsabilità collettiva.

Particolarmente inquietante è il fenomeno degli adescamenti tramite dating app, trasformate in alcuni casi in strumenti di violenza organizzata contro persone LGBTQIA+, così come il dato relativo alle aggressioni nei cosiddetti “spazi sicuri”, nei luoghi della socialità e persino all’interno delle istituzioni.

Non meno drammatici i casi che coinvolgono minori e persone transgender, spesso esposte a forme multiple di discriminazione, isolamento e violenza. Il suicidio di giovanissimi vittime di stigma e bullismo rappresenta una ferita profonda che interroga tutta la società.

Arcigay Siracusa esprime forte preoccupazione per un clima culturale e politico che troppo spesso normalizza linguaggi discriminatori, delegittima percorsi educativi inclusivi e contribuisce a rendere più vulnerabili le persone LGBTQIA+.

“Questo report ci ricorda che non siamo davanti a episodi isolati, ma a un fenomeno strutturale che richiede risposte strutturali,” dichiara il presidente di Arcigay Siracusa, Armando Caravini. “Non possiamo accettare che una persona debba avere paura di essere sé stessa a scuola, in famiglia, sul lavoro, in strada o persino attraverso gli strumenti che usa per socializzare.”

Arcigay Siracusa rinnova il proprio impegno sul territorio per contrastare ogni forma di odio e discriminazione attraverso ascolto, supporto, sensibilizzazione e advocacy, chiedendo alle istituzioni locali e nazionali interventi concreti:

contrasto efficace ai crimini d’odio, educazione alle differenze e al rispetto nelle scuole, maggiore tutela per minori LGBTQIA+, formazione per operatori sanitari, scolastici e forze dell’ordine e misure di prevenzione e protezione contro la violenza online e offline.

Una società democratica si misura dalla capacità di proteggere le persone più esposte alla discriminazione. Su questi temi non è più possibile restare neutrali.