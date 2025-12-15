Arcigay Siracusa, nominata la nuova segretaria e assegnate le deleghe del direttivo

Il Consiglio Direttivo di Arcigay Siracusa, eletto nel mese di ottobre, ha nominato al proprio interno Nicol Oddo nel ruolo di segretaria dell’associazione, la seconda carica più rilevante all’interno dell’organigramma.

Il presidente, Armando Caravini, ha espresso piena soddisfazione per la scelta unanime del Consiglio: «Sono contento che il Consiglio all’unanimità abbia scelto Nicol, perché ha dimostrato — prima durante il Pride 2025 e successivamente in tutti gli eventi di Arcigay — grande determinazione, preparazione e precisione. Sono estremamente felice che questa figura sia stata affidata a lei».

Nicol Oddo ha accolto la nomina con entusiasmo, dichiarando: «Sono davvero felice della nomina a segretaria dell’associazione. Sono entrata in Arcigay Siracusa solo pochi mesi fa e sto approcciando questa esperienza con curiosità e voglia di capire le dinamiche interne e i rapporti con le altre realtà locali. Armando ha messo insieme un gruppo eterogeneo, ricco di sensibilità diverse, che sono certa potremo valorizzare con proposte che spaziano dall’ambito culturale a quello ricreativo, favorendo una partecipazione più ampia e inclusiva nella comunità LGBTQIA+. Quando le energie si sommano, il risultato è sempre più grande.»

Contestualmente, il Consiglio Direttivo ha definito anche le deleghe operative per il nuovo mandato. La delega cultura è stata affidata a Nadia Germano e Stefania Altavilla, la delega salute e psicologia a Maria Vittoria Zaccagnini, la delega settore ricreativo a Sebastiano Cammisuli e Nicoletta Amato e la delega comunità trans è stata confermata a Pamela Capodieci.

Arcigay Siracusa continua ad affermare il proprio impegno nel rafforzare le attività culturali, sociali e comunitarie, attraverso un gruppo direttivo coeso, rappresentativo e orientato alla partecipazione inclusiva.