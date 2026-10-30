Arcigay Siracusa riparte con due appuntamenti tra cultura, diritti e socialità

Cultura · il 31 ottobre

Cultura, ascolto, consapevolezza e divertimento: sono questi gli ingredienti dei due appuntamenti con cui Arcigay Siracusa torna protagonista il prossimo 31 ottobre, in occasione di Halloween. Una serata che unirà riflessione e socialità, con l’obiettivo di creare spazi di incontro in cui le differenze possano diventare occasioni di confronto, conoscenza e crescita collettiva.

La serata si aprirà alle ore 19 con la nuova edizione di “Leggére, letture per costruire l’ascolto”, la rassegna culturale che, dopo il successo della prima edizione, torna con una formula rinnovata e ancora più ampia. Non soltanto libri e fumetti, ma anche film, canzoni, giornali e podcast diventeranno spunti per esplorare temi, rileggere i classici e confrontarsi su esperienze e sensibilità differenti.

“Il successo della prima edizione di “Leggére, letture per costruire l’ascolto” ci ha spinto a riprovarci. Buona la prima, è proprio il caso di dirlo: ai nostri appuntamenti abbiamo avuto un pubblico variegato che ha accolto con favore la nostra formula. Ne sono scaturite lunghe e interessanti conversazioni, durante le quali le diverse sensibilità hanno avuto modo di confrontarsi nel rispetto reciproco. Questo era soprattutto il nostro obiettivo. Da questo autunno riprendiamo estendendo il concetto di Leggére non solo ai libri e ai fumetti, ma anche a film, canzoni, giornali e podcast: tante ulteriori occasioni per capire i classici e capirsi attraverso il confronto con altre persone. Ripartiamo con questo spirito e con grande entusiasmo, all’insegna dell’intersezionalità nel contrasto alle discriminazioni, grazie anche alla collaborazione con il Centro antiviolenza Ipazia, partner di questa nuova edizione di Leggére“, dichiarano Nadia Germano Bramante e Nicol Oddo.

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La collaborazione con il Centro antiviolenza Ipazia rafforza la volontà di costruire uno spazio in cui le parole possano diventare strumenti di ascolto, consapevolezza e libertà. Leggere, infatti, significa anche imparare a riconoscere le voci, accogliere le storie e promuovere relazioni libere dalla violenza, valorizzando il rispetto reciproco e contrastando ogni forma di discriminazione.

Nel corso dell’appuntamento saranno esplorati anche i concetti di drag queen, travestitismo e queerness, prendendo spunto da grandi classici della cultura pop. Un’occasione per approfondire rappresentazioni, identità ed espressioni di genere attraverso il linguaggio della cultura e il dialogo. Alle ore 21 la serata proseguirà con la festa in maschera, un momento di incontro e condivisione per celebrare la comunità LGBTQIA+ e il diritto di ogni persona a vivere liberamente la propria identità, senza paura e senza pregiudizi. Tra mostri, streghe, colori e voglia di stare insieme, Halloween diventerà così anche un’occasione per affermare il valore della libertà individuale e dell’inclusione.

I due appuntamenti si inseriscono in un unico percorso che intreccia cultura, diritti e socialità, nella convinzione che il confronto, l’ascolto e la condivisione siano strumenti fondamentali per costruire una comunità più consapevole, accogliente e libera dalla violenza. Arcigay Siracusa invita la cittadinanza a partecipare per leggere tra le righe, rompere il silenzio e fare festa insieme, celebrando le differenze come una ricchezza e promuovendo relazioni fondate sul rispetto, sull’ascolto e sulla libertà.