Arco nudo, tre giovani atleti conquistano il titolo italiano indoor: due sono siracusani

È iniziato il 26 febbraio il Campionato Italiano Indoor di tiro con l’arco, manifestazione nazionale che assegna i titoli tricolori nelle categorie Senior, Master, Junior e Ragazzi per la specialità Arco Nudo.

Tra i protagonisti della competizione spicca l’impresa dell’ASD Apple Club Camporotondo, che nella categoria Ragazzi ha conquistato il titolo di Campioni Italiani Indoor 2026. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Palazzotto Carlo e Quadarella Diego, entrambi di Siracusa, insieme a Scandura Sebastiano, originario di Acireale.

Allenati dal tecnico Ignazio Arena, i tre giovani arcieri hanno raggiunto un risultato di grande prestigio, frutto di impegno costante, sacrificio e passione per questa disciplina.

Il loro percorso di preparazione si sviluppa tra diverse realtà sportive del territorio: la palestra comunale Archia a Siracusa, la Polisportiva TopFive di Acireale e la sede dell’ASD Apple Club Camporotondo, società che continua a mettersi in evidenza nel panorama nazionale del tiro con l’arco.