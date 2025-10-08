Area comunale di via Franca Maria Gianni a Siracusa. Il Pd: “revocare l’affidamento alla Rari Nantes”

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Siracusa ha formalmente richiesto al dirigente Ing. Santi Moschetti il ritiro in autotutela della determina dirigenziale con la quale è stato disposto l’affidamento dell’area comunale di via Franca Maria Gianni alla società Rari Nantes. La richiesta nasce da una serie di criticità sostanziali e di opportunità politico-amministrative che rendono necessario un approfondimento e una revisione dell’atto.

I consiglieri del Pd Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco in particolare evidenziano ​”il canone annuo di concessione estremamente basso, inferiore ai 4.000 euro annui per un’area di circa 8.000 metri quadrati, valore che appare del tutto sproporzionato rispetto all’estensione e al potenziale utilizzo del bene pubblico; ​la durata eccessiva della concessione, fissata in 60 anni, che di fatto priva l’Amministrazione e la città di una futura possibilità di rinegoziazione o rivalutazione dell’uso dell’area; ​l’inopportunità politica di un affidamento che coinvolge un’associazione sportiva vicina alla famiglia del presidente del Consiglio comunale, circostanza che impone un supplemento di trasparenza e di prudenza amministrativa, anche per evitare possibili conflitti di interesse o condizionamenti di natura politica”.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ritiene che l’Amministrazione debba procedere alla sospensione immediata degli effetti della determina e a una verifica complessiva della legittimità e della convenienza dell’atto, nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità e tutela dell’interesse pubblico.

A sostenere la richiesta del gruppo consiliare anche Luca Santoro, segretario comunale dei Giovani Democratici di Siracusa: “con 300 euro uno studente non riesce nemmeno a pagarsi una stanza all’università, eppure con la stessa cifra si concede un’area comunale strategica per sessant’anni. È inaccettabile. Sosteniamo la richiesta di ritiro in autotutela avanzata dal gruppo consiliare del PD e pretendiamo chiarezza: la città ha diritto di sapere come vengono gestiti i propri beni”.