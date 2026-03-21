Area Pip a Priolo Gargallo nuovamente ripulita dai rifiuti abbandonati: lo comunicano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte.

“Condanniamo con fermezza i comportamenti incivili di chi abbandona rifiuti – sottolineano Gianni e Biamonte – comportamenti che danneggiano l’ambiente e il decoro della nostra comunità. Ricordiamo che i controlli sul territorio continuano; stiamo acquistando altre 10 foto trappole, e oltre ad essere applicate le sanzioni nei confronti dei trasgressori, alcuni cittadini sono soggetti ad attività giudiziaria e sequestro dei mezzi. Ringraziamo tutti i cittadini che, con senso civico, stanno effettuando un corretto conferimento dei rifiuti: grazie al loro impegno abbiamo superato il 64% di raccolta differenziata”.

A breve sarà inoltre aperto il Centro Comunale di Raccolta (CCR), un ulteriore servizio a disposizione della comunità per facilitare una gestione responsabile dei rifiuti. Il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte lanciano infine un appello ai cittadini: “continuiamo insieme su questa strada, per un paese più pulito, sostenibile e rispettoso dell’ambiente”.