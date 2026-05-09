Aree artigianali, CNA Siracusa plaude ai finanziamenti regionali: sette Comuni del territorio in graduatoria

CNA Siracusa esprime soddisfazione per la pubblicazione della graduatoria dell’avviso pubblico regionale promosso dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana per il potenziamento e la riqualificazione delle aree artigianali. Un provvedimento che destina quasi 51 milioni di euro ai Comuni siciliani per interventi di ammodernamento delle infrastrutture — opere di urbanizzazione, viabilità interna, illuminazione pubblica, reti idriche e fognarie, efficientamento energetico e servizi a supporto delle attività produttive — con la prospettiva di arrivare a 75 milioni grazie a una rimodulazione già avviata dalla Regione.

Per la provincia di Siracusa il risultato è di assoluto rilievo: sette Comuni sono stati inseriti utilmente in graduatoria — Augusta, Floridia, Sortino, Melilli, Solarino, Palazzolo Acreide e Noto — con finanziamenti che vanno da oltre 600mila euro fino a 1,5 milioni per ciascun ente.

«Si tratta di una notizia eccellente per il nostro territorio — dichiara Rosanna Magnano, presidente territoriale di CNA Siracusa —. CNA aveva già creduto in questo strumento: a fine 2025 abbiamo informato i Comuni interessati dell’opportunità offerta dal bando regionale e supportato alcuni di essi nella fase di stesura dei progetti. Vedere oggi queste amministrazioni in graduatoria è una conferma che il lavoro di squadra tra associazione di categoria e istituzioni locali produce risultati concreti».

«Aree artigianali moderne, efficienti e dotate di servizi adeguati — prosegue Magnano — sono una condizione indispensabile per aumentare la competitività del sistema produttivo provinciale e attrarre nuovi investimenti. Le piccole e medie imprese hanno bisogno di infrastrutture all’altezza per crescere e creare occupazione».

CNA Siracusa annuncia che nelle prossime settimane chiederà di incontrare le amministrazioni comunali beneficiarie dei finanziamenti per condividere le progettualità in cantiere e lavorare concretamente per favorire l’insediamento di PMI nelle aree artigianali interessati dagli interventi.