Aree artigianali, dalla Regione fondi anche per 7 Comuni della provincia di Siracusa. Ecco quali

La Regione Siciliana investe quasi 51 milioni di euro per la riqualificazione delle aree artigianali dell’Isola. È stata pubblicata la graduatoria dell’avviso promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive e destinato ai Comuni siciliani per interventi di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture produttive.

«È un investimento strategico per il futuro economico della Sicilia. Le aree artigianali – dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo – sono un motore di sviluppo per i territori e rappresentano un presidio fondamentale per migliaia di imprese e lavoratori. Dopo anni di attese, stiamo dando risposte concrete ai Comuni e agli operatori economici. È già in corso, inoltre, una rimodulazione di fondi disponibili che permetteranno di aumentare la dotazione finanziaria a 75 milioni consentendo in questo modo di ampliare significativamente il numero dei progetti finanziabili, con l’obiettivo di sostenere tutti i progetti ritenuti ammissibili».

Gli interventi riguarderanno opere di urbanizzazione, manutenzione straordinaria, viabilità interna, illuminazione pubblica, reti idriche e fognarie, efficientamento energetico e servizi a supporto delle attività produttive.

«Abbiamo approvato la graduatoria in tempi molto veloci basata su criteri di selezione chiari e trasparenti – aggiunge Tamajo – ma soprattutto abbiamo lavorato per aumentare la disponibilità economica e dare la possibilità a più territori di accedere ai finanziamenti. Il nostro obiettivo è finanziare tutte le proposte ammissibili e accompagnare concretamente la crescita del tessuto produttivo siciliano. Sostenere le imprese significa sostenere il lavoro e il futuro della Sicilia. Vogliamo aree produttive moderne, efficienti e competitive, capaci di offrire servizi adeguati e favorire lo sviluppo economico dei territori».

In provincia di Siracusa, sono sette i comuni che beneficeranno dei finanziamenti per la riqualificazione delle aree artigianali, con importi che arrivano quasi alla soglia massima di 1,5 milioni di euro.

In cima alla lista per finanziamento ricevuto troviamo Augusta e Floridia, che riceveranno rispettivamente circa 1.499.987 euro e 1.499.460 euro. Anche i comuni di Palazzolo Acreide e Sortino hanno ottenuto lo stanziamento di cifre molto importanti, con finanziamenti pari a 1.450.000 euro per il primo e 1.447.000 euro per il secondo.

Infine, la graduatoria include altri tre centri del siracusano con importi variabili: Solarino riceverà 995.000 euro, Melilli circa 918.363 euro, mentre a Noto sono stati assegnati 638.358 euro. Tutti questi comuni sono stati ufficialmente inseriti nell’elenco delle operazioni ammissibili e finanziabili previsto dall’Azione 1.3.3 del POC 14/20.