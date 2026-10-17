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Aree interne e diritto a restare: a Siracusa la Festa interregionale pensionati Anp-Cia

di Oriana Gionfriddo ·
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Aree interne e diritto a restare: a Siracusa la Festa interregionale pensionati Anp-Cia

Il futuro delle aree interne, il diritto dei cittadini a vivere nei propri territori con servizi adeguati, il ruolo dell’agricoltura e dei pensionati nella cura del paesaggio e le prospettive legate alla riforma della Politica agricola comune (PAC). Sono questi i temi al centro della VI Festa Interregionale dell’ANP-CIA, l’Associazione nazionale pensionati della CIA-Agricoltori Italiani, in programma oggi, 17 ottobre 2026, dalle ore 10, nella sala convegni dell’Hotel Fontane Bianche, a Siracusa.

L’iniziativa, che coinvolge le rappresentanze di Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, sarà un’occasione di confronto tra organizzazioni agricole, istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo associativo per individuare prospettive e proposte concrete a sostegno delle comunità rurali e montane.

Il tema scelto per l’incontro, “Aree interne: diritti, cultura, PAC e cura del territorio. Il diritto a restare, la riforma della PAC e la voce dei pensionati ANP-CIA”, richiama una questione centrale per il futuro di molti borghi italiani: garantire condizioni di vita dignitose a chi sceglie di continuare a vivere e lavorare nei territori più lontani dai grandi centri urbani.

Sanità, trasporti, scuole, farmacie, infrastrutture e opportunità di lavoro rappresentano elementi essenziali per contrastare lo spopolamento e assicurare la vitalità delle comunità locali. Il diritto a restare, in questa prospettiva, significa poter costruire il proprio futuro senza essere costretti ad abbandonare la propria terra per la mancanza di servizi e opportunità.

Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo dell’agricoltura, che nelle aree interne rappresenta non soltanto una risorsa economica e produttiva, ma anche un presidio fondamentale per la tutela del paesaggio, la manutenzione dei terreni, la salvaguardia della biodiversità e la prevenzione del dissesto idrogeologico.

Al centro del dibattito anche la riforma della PAC e il riconoscimento del contributo degli agricoltori pensionati, che continuano a coltivare la terra e a custodire saperi, tradizioni e pratiche agricole fondamentali per la conservazione del territorio. Una questione che intreccia la sostenibilità economica delle aziende con la necessità di garantire continuità alla cura delle campagne e alla vita dei piccoli centri.

La cultura, le identità locali, le produzioni tipiche e la valorizzazione delle risorse naturali saranno ulteriori elementi di riflessione, nella consapevolezza che il turismo, pur rappresentando un’opportunità importante, deve integrarsi con l’agricoltura, l’artigianato, il commercio e gli altri settori economici per generare sviluppo duraturo.

Ad aprire i lavori saranno la vicepresidente nazionale ANP-CIA Anna Villari, il presidente nazionale CIA-Agricoltori Italiani Cristiano Fini e il sindaco di Siracusa Francesco Italia. L’introduzione di Rosario La Tona, presidente ANP-CIA Sicilia, aprirà il confronto sul tema “Aree interne, diritti, cultura, PAC e cura del territorio. Opportunità, prospettive e progetti”, con gli interventi di Graziano Scardino, presidente CAA CIA-Agricoltori Italiani; Paolo Amenta, presidente ANCI Sicilia; Luigi Lombardo, etno-antropologo; Maurizio Scaccia, direttore nazionale CIA-Agricoltori Italiani; e Rosa Giovanna Castagna, presidente nazionale Donne in Campo.

Le conclusioni saranno affidate a Matteo Valentino, presidente nazionale ANP-CIA. In chiusura è prevista la consegna di un riconoscimento a un pensionato associato per il lungo percorso di impegno e affezione alla CIA e all’ANP, a cura dei presidenti regionali ANP-CIA delle cinque regioni partecipanti. A moderare l’incontro sarà Daniela Zilli, segretario nazionale ANP-CIA.

La Festa Interregionale si propone così come un momento di partecipazione e confronto per rafforzare l’impegno dell’ANP-CIA a tutela dei pensionati, dei diritti sociali e delle comunità rurali, promuovendo politiche capaci di coniugare sviluppo economico, coesione sociale e salvaguardia del territorio.

Il messaggio al centro dell’iniziativa è chiaro: le aree interne non chiedono privilegi, ma pari diritti, servizi adeguati e concrete opportunità per continuare a vivere, produrre e costruire futuro nelle proprie comunità.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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