Aretusa Servizi: consulenza su energia, luce e gas

Aretusa Servizi e Consulenze è una realtà specializzata nell’offerta di servizi per la promozione e la vendita di energia elettrica e gas, rivolta a famiglie, aziende, enti del terzo settore e condomini.

L’obiettivo è accompagnare i clienti in un mercato spesso complesso e frammentato, aiutandoli a scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, garantendo chiarezza, trasparenza e risparmio concreto.





Rispetto ad altri promotori presenti nel settore, Aretusa Servizi si distingue per un approccio consulenziale: non propone un pacchetto standard, ma lavora per costruire un percorso su misura, analizzando i consumi e le necessità di ogni cliente.

Questa filosofia consente di offrire non solo una fornitura competitiva, ma anche un servizio di supporto costante, che diventa un valore aggiunto soprattutto per realtà collettive come i condomini o per gli enti del terzo settore, che hanno bisogno di contenere i costi senza rinunciare alla qualità.

Con questa modalità di lavoro, Aretusa Servizi intende rafforzare il legame con il territorio, distinguendosi come interlocutore affidabile e vicino alle persone, in grado di guidarle tra offerte e promozioni del mercato libero, come l’attuale proposta Duferco Luce in scadenza a settembre.