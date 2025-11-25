Aretusa Servizi: energia chiara, sostenibile e vicina alle persone

In un mercato dell’energia spesso confuso e poco trasparente, Aretusa Servizi si distingue per un approccio umano e diretto. Con sede a Siracusa in Viale Scala Greca 75A da Fontana Assicurazioni, l’azienda offre supporto personalizzato a famiglie e imprese, aiutandole a scegliere soluzioni energetiche consapevoli e realmente vantaggiose.

La filosofia si basa su trasparenza, sostenibilità e semplicità: bollette più leggere, contratti chiari e un interlocutore sempre disponibile. A questo si aggiunge una forte spinta verso la digitalizzazione per rendere ogni passaggio immediato e senza costi aggiuntivi.

Guardando al futuro, Aretusa Servizi punta a rafforzare questo modello, offrendo servizi moderni, affidabili e orientati al risparmio concreto per privati e aziende.