Aretusa vince il derby con la Teamnetwork Albatro Nexgen nella prima di Serie A Silver

Sport · SERIE A SILVER

La Pallamano Aretusa vince il derby contro la Teamnetwork Albatro Nexgen nella prima della Serie A Silver 26/27.

Partita senza storia al Palacradina “Pino Corso” con i ragazzi di Sergio Vilageliu che guidano il match sin dall’inizio.

Sul campo fisicità e maggiore convinzione portano la partita sul binario dell’Aretusa. L’Albatro stenta a reagire e nel primo tempo concede spazi eccessivi agli avanti avversari che riescono a sfondare tra le loro maglie con eccessiva facilità.

Nel secondo tempo timida reazione dei ragazzi di Lorenzo Martelli che, con Riccardo Giuffrida e Gianmarco Fontana sugli scudi, provano a sfruttare un leggero calo di Santoro e compagni.

Alla fine, però, a guadagnarsi il titolo incontrastato di MVP è Federico Wermbter, portiere argentino 29enne arrivato la scorsa settimana in casa Aretusa. Dalla sua oltre 25 parate e anche un gol.