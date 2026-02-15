Aretusacque. Acquisizione del servizio idrico: da aprile si inizia con Siracusa, Floridia e Solarino

Un altro passo formale verso la gestione unitaria del servizio idrico in provincia di Siracusa. Nei giorni scorsi si è riunito il Comitato di gestione di Aretusacque, che ha approvato la proposta del piano delle acquisizioni: una sorta di cronoprogramma che indica come e quando il gestore subentrerà progressivamente nei singoli Comuni della provincia.

La proposta prevede una partenza da aprile con i primi tre Comuni: Siracusa, Floridia e Solarino. Da lì in avanti, il piano disegna un calendario di ingressi per gli altri centri della provincia, con una sequenza graduale pensata per accompagnare il passaggio di consegne e l’organizzazione dei servizi.

L’approvazione del Comitato di gestione non rende ancora operativo il piano. Per diventare esecutivo, infatti, dovrà essere valutato e votato dall’Ati (Autorità Idrica competente), che avrà il compito di esaminare il cronoprogramma, verificarne coerenza e sostenibilità e, infine, esprimersi con un voto.

Il Comitato di gestione ha tracciato la rotta ma adesso la decisione passa all’Ati, che dovrà convocare l’assemblea chiamata a definire se il calendario proposto da Aretusacque potrà diventare la base ufficiale per l’avvio della nuova fase di gestione del servizio idrico in tutta la provincia.