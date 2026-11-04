Aretusacque al lavoro su condotte, possibili disagi idrici tra Ortigia e Borgata

Attualità · RETE IDRICA

Aretusacque informa i cittadini che, nell’ambito del programma di miglioramento dell’efficienza del servizio idrico e di riduzione delle dispersioni idriche, è attualmente in corso un’importante attività di ricerca e riparazione delle perdite che interessano le condotte di adduzione verso il serbatoio Teracati, infrastruttura che alimenta i quartieri di Ortigia e della Borgata.

Le anomalie attualmente presenti sulla rete, legate alla vetusta dell’infrastruttura, stanno influenzando il corretto mantenimento dei livelli del sistema idrico, rendendo necessario un articolato piano di interventi e di monitoraggio da parte delle squadre operative di Aretusacque.

Per consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di massima sicurezza e, al tempo stesso, limitare quanto più possibile i disagi per la cittadinanza, è in corso una fase di stabilizzazione dei flussi del sistema idrico. Tale attività potrebbe determinare, soprattutto nelle ore di maggiore consumo, riduzioni della pressione dell’acqua, in particolare ai piani più alti delle utenze situate nei quartieri di Ortigia e Borgata.

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Aretusacque rivolge un invito a un utilizzo corretto della risorsa idrica, limitando per quanto possibile i consumi non essenziali durante il periodo degli interventi, così da favorire una più equilibrata distribuzione dell’acqua sull’intera rete.

L’azienda è consapevole dei possibili disagi che tali attività potrebbero comportare. Assicura il massimo impegno per completare gli interventi nel più breve tempo possibile e ripristinare le migliori condizioni di esercizio del sistema idrico.

Aretusacque continuerà ad aggiornare tempestivamente la cittadinanza sull’evoluzione delle attività in corso e sugli eventuali riflessi sul servizio.