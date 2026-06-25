Aretusacque assume la gestione del Servizio idrico a Siracusa: tutte le informazioni

Oggi Aretusacque assume ufficialmente la gestione del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Siracusa, avviando così il percorso operativo previsto dall’affidamento della gestione dell’intero Ambito Territoriale Idrico (ATI) siracusano. Il subentro interesserà immediatamente circa 115.000 abitanti del capoluogo aretuseo e rappresenta il primo passo di un più ampio processo di presa in carico del servizio idrico integrato del territorio provinciale.

Entro i prossimi 12 mesi, infatti, Aretusacque estenderà progressivamente la propria gestione ai 19 comuni ricadenti nella provincia di Siracusa, come previsto dalla Convenzione di Gestione sottoscritta il 19 dicembre 2025.

Con l’affidamento trentennale la società gestirà un sistema infrastrutturale di rilevanti dimensioni, comprendente circa 2.000 chilometri di rete idrica, 1.300 chilometri di rete fognaria e 166.000 utenze idriche, per un totale di circa 390.000 abitanti serviti.

Nel corso della durata della concessione, Aretusacque realizzerà investimenti complessivi pari a 366 milioni di euro finalizzati al miglioramento dell’efficienza delle reti, alla riduzione delle perdite idriche, al potenziamento delle infrastrutture esistenti, alla realizzazione di nuove infrastrutture nel settore del trattamento dei reflui, all’innovazione tecnologica dei sistemi di gestione e al miglioramento della qualità complessiva del servizio reso ai cittadini.

L’avvio della gestione sarà accompagnato dalla progressiva attivazione dei servizi dedicati all’utenza. Aretusacque manterrà in essere lo sportello commerciale di via di Santa Panagia 141/E. Lo sportello osserverà i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30, il venerdì dalle 8:30 alle 12:30.

Allo sportello commerciale si potranno effettuare operazioni e pratiche relative a: attivazione, voltura e cessazione delle utenze; richieste di allaccio; informazioni contrattuali e amministrative; gestione delle fatturazioni e dei pagamenti; segnalazioni e richieste di assistenza; aggiornamento dati anagrafici e contrattuali.

Aretusacque garantirà continuità operativa nella gestione del servizio idrico integrato, acquisendo le infrastrutture previste nel bando di gara, assicurando il progressivo consolidamento di un modello gestionale orientato all’efficienza, alla sostenibilità e alla qualità del servizio idrico, forte di oltre 80 anni di comprovata esperienza di Acea, primo operatore infrastrutturale idrico italiano. Il primo step si è concluso mercoledì 24 giugno con l’assunzione in Aretusacque Spa di tutti i dipendenti provenienti dal precedente gestore idrico a condizioni lavorative immutate.

Tutte le informazioni, le modalità di accesso ai servizi, i canali di contatto e le procedure operative saranno comunicate nei prossimi giorni attraverso il sito internet della società che è disponibile al seguente indirizzo web: www.aretusacque.it .

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