Aretusacque, bollette consegnate dopo la scadenza: si potrà pagare senza costi aggiuntivi

Attualità · ARETUSACQUE INFORMA

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Aretusacque informa gli utenti che è attualmente in corso l’attività di recapito delle fatture idriche.

La società è a conoscenza del fatto che, in alcuni casi, le fatture potrebbero essere consegnate in prossimità della data di scadenza indicata o, eccezionalmente, successivamente alla stessa per motivi legati ai tempi di recapito della corrispondenza, non dipendenti da Aretusacque.

A tutela degli utenti interessati, Aretusacque rassicura che per le bollette recapitate in prossimità della scadenza o pervenute successivamente ad essa non saranno applicati interessi di mora, penali o costi aggiuntivi. Gli importi delle fatture potranno pertanto essere corrisposti senza alcun aggravio economico. Per le sole fatture interessate dai ritardi di recapito, sarà possibile effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla data di scadenza.

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La Società informa, inoltre, che sono in fase di completamento le attività propedeutiche all’attivazione del servizio di Bolletta Web. A breve tutti gli utenti avranno la possibilità di aderire gratuitamente alla bolletta digitale, ricevendo le fatture direttamente tramite posta elettronica, con vantaggi in termini di rapidità, sicurezza e sostenibilità nella consegna della documentazione.

Aretusacque invita inoltre gli utenti a valutare l’attivazione della domiciliazione bancaria, una soluzione che consente di automatizzare i pagamenti ed evitare eventuali inconvenienti legati ai tempi di recapito della corrispondenza cartacea. Aretusacque rammenta che per i clienti che attivano tale modalità di pagamento è prevista la restituzione del deposito cauzionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.