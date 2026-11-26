Politica · Fratelli d’Italia

“Abbiamo investito ANAC della vicenda Aretusacque e attendiamo con fiducia le valutazioni dell’Autorità. Nel frattempo, però, il presidente dell’ATI Francesco Italia dica pubblicamente quali iniziative abbia assunto per garantire che alla natura pubblica della società corrisponda l’effettivo rispetto delle regole che ne conseguono”

Lo dichiara Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera.

“Il tempo della contrapposizione tra pareri deve finire. Il punto non è più quale interpretazione giuridica si preferisca, ma se nella gestione concreta della società vengano rispettate le regole del controllo pubblico, a partire dalla trasparenza e dalla prevenzione della corruzione”.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

“E proprio qui emerge la responsabilità dell’ATI. Non è sufficiente affidarsi al Consiglio di Sorveglianza o attendere ulteriori approfondimenti. Occorre vigilare, intervenire e pretendere l’adeguamento della società, tanto più quando Aretusacque ha espressamente sostenuto di essere esclusa dall’applicazione delle misure anticorruzione previste dalla legge n. 190/2012″





“La prossima Assemblea rappresenta anche l’occasione per fare chiarezza sui 6 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione per il sostegno della gestione del servizio idrico integrato. La proposta di variazione di bilancio prevede infatti che l’ATI riceva l’anticipazione regionale e la trasferisca al gestore, mentre dal 2027 sono previste quote annuali di rimborso di 600 mila euro per dieci anni. Ma prima di trasferire queste somme occorre spiegare ai sindaci e ai cittadini con quale titolo, a quali condizioni e soprattutto per quali precise finalità saranno utilizzate”





“Su questo passaggio occorre la massima prudenza. Va chiarita la stessa legittimità e coerenza del trasferimento al gestore rispetto all’assetto della società e agli obblighi economico-finanziari assunti nell’operazione di partenariato. Il socio privato di una società mista viene selezionato anche sulla base di requisiti economico-finanziari e contestualmente all’affidamento del servizio. Prima di impiegare ulteriori risorse pubbliche, quindi, è doveroso chiarire come questa anticipazione si coordini con gli obblighi finanziari concretamente assunti dal socio privato negli atti di gara”





“C’è poi una domanda preliminare alla quale la documentazione deve dare una risposta inequivocabile: questi 6 milioni sono destinati ad Aretusacque, alla gestione del servizio o, direttamente o indirettamente, alle attività svolte dal socio privato? E per finanziare esattamente quali spese e quali investimenti? La proposta di deliberazione parla genericamente di trasferimento al “gestore finalizzato al sostegno della gestione del servizio idrico integrato”. Una formulazione che, per una somma di questa entità, richiede a nostro avviso maggiore puntualità e trasparenza”

“Anche le condizioni economiche devono essere chiarite. La legge regionale qualifica l’importo come anticipazione e ne prevede la restituzione in dieci anni senza interessi; la proposta dell’ATI prevede, a sua volta, il trasferimento dei 6 milioni al gestore e l’incasso di 600 mila euro annui a titolo di rimborso. Occorre dunque chiarire puntualmente a quali condizioni il gestore riceverà queste risorse e se siano previste garanzie o ulteriori condizioni economiche a tutela dell’ATI e, in definitiva, dei Comuni e dei cittadini”





“E soprattutto chiediamo numeri. ATI e gestore dicano quanto è stato realmente investito nel 2026, quali opere sono state effettivamente realizzate e quanto intendono investire nel 2027, indicando interventi, risorse, tempi e territori interessati. Non è sufficiente trasferire denaro pubblico: bisogna spiegare dove finisce e quali risultati produce”





“Italia, nella sua qualità di presidente dell’ATI, e Carta, suo principale alleato politico, spieghino ai cittadini quali investimenti intendono garantire con queste risorse e quali benefici ne deriveranno per il servizio idrico e per le bollette delle famiglie”





“Continueremo questa battaglia nell’interesse dei cittadini, affinché ogni euro di risorse pubbliche si traduca in investimenti concreti, ammodernamento delle reti, riduzione delle perdite idriche e miglioramento del servizio. Chiederemo conto dei fondi impiegati, delle opere realizzate e dei risultati raggiunti. L’obiettivo è garantire servizi efficienti e tariffe sostenibili per tutti”, conclude Cannata.