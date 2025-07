Aretusacque, Fratelli d’Italia: “Metodo e tempi inaccettabili su una questione che riguarda l’acqua pubblica”

I sindaci di Fratelli d’Italia della provincia di Siracusa, insieme al coordinamento provinciale e cittadino del partito, esprimono “forte perplessità” rispetto alle modalità e ai tempi con cui si sta procedendo alla costituzione della nuova società mista Aretusacque S.p.A., destinata a gestire il Servizio Idrico Integrato.

Nel mirino del partito ci sono le convocazioni fissate per il prossimo 28 luglio, una dal presidente dell’ATI (Assemblea Territoriale Idrica) e l’altra dal Commissario nominato ai sensi dell’art. 14 del DL 115/2022: in una sola giornata, come sottolineano i sindaci di Fratelli d’Italia, si vorrebbero infatti nominare gli organi societari, approvare i patti parasociali, determinare i compensi e sottoscrivere l’atto costitutivo con il socio privato.





“Tutto questo – dicono i sindaci di FdI – senza alcun confronto preventivo tra i Comuni né una reale condivisione politica sull’assetto futuro della gestione dell’acqua, una risorsa primaria e costituzionalmente tutelata. Non si comprende l’urgenza di questa accelerazione né si accetta che una scelta così strategica venga trattata come un mero adempimento tecnico.”

A destare ulteriore preoccupazione è l’ipotesi contenuta nella convocazione commissariale, che prevede la possibilità di costituire la società anche in assenza dei sindaci, attraverso decreti sostitutivi. Una modalità che, secondo FdI, rappresenta “una forzatura amministrativa” e rischia di comprimere i processi democratici locali.

Alla luce di quanto sta avvenendo, i rappresentanti del partito chiedono il rinvio delle convocazioni previste per il 28 luglio, la sospensione immediata dell’iter sostitutivo previsto in caso di assenza dei sindaci e la convocazione urgente di un tavolo Anci provinciale, con il coinvolgimento di tutti i Comuni interessati, al fine di avviare “un percorso realmente partecipato e trasparente”.

“L’acqua è un bene comune – concludono – e non può essere oggetto di accelerazioni calate dall’alto né gestita con meccanismi oscuri. Serve condivisione, responsabilità e pieno rispetto del ruolo degli enti locali.”