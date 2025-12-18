Aretusacque. I sindaci di Avola, Portopalo e Francofonte: “Comuni all’oscuro della convenzione”

“A distanza di parecchi mesi dalla costituzione coatta di Aretusacque è stata annunciata la firma della convenzione che segnerà i destini del servizio idrico della provincia nei prossimi 30 anni. I Comuni ignorano il contenuto, sia tecnico sia economico, degli accordi con il socio privato, frutto di una procedura gestita dall’Ati e dal suo commissario”. A dirlo con una nota congiunta sono i sindaci di Avola, Portopalo e Francofonte, Rossana Cannata, Rachele Rocca e Daniele Lentini in vista della firma della convenzione tra Aretusacque e i Comuni dell’Ati.

“Si segnala – concludono – che il testo definitivo della convenzione che recepisce l’offerta del privato, non è stata sottoposta neppure all’assemblea di Aretusa, ove i Comuni avrebbero potuto, sia pure in limine, formulare osservazioni. I Comuni di Avola, Portopalo e Francofonte, a garanzia degli utenti di tutta la provincia, mantengono perciò ferme le proprie riserve”.