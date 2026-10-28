Ultime News

Attualità Servizio idrico

Aretusacque, il Forum dell’acqua pubblica sospende la protesta: incontro il 3 novembre

di Giulio Perotti ·
Condividi
Acquaviva fuori da Aretusaacque

Dalla protesta al dialogo. Dopo il sit-in di questa mattina, iniziato alle 9.30 davanti alla sede di Aretusacque, si apre uno spiraglio nel confronto tra il Forum provinciale dell’acqua pubblica e la società che gestisce il servizio idrico.

Il Forum, guidato da Alessandro Acquaviva, ha comunicato che il presidente del Consiglio di gestione, l’ingegnere Cocozza, e il presidente del Comitato di sorveglianza, il dottor Assenza, hanno accolto positivamente la richiesta di incontro avanzata dall’organismo.

Il confronto è stato fissato per martedì 3 novembre alle 17.30, negli uffici di Aretusacque. Al tavolo siederanno i vertici della società e una delegazione del Forum, con l’obiettivo di affrontare le questioni sollevate nel corso della mobilitazione.

Alla luce dell’apertura del dialogo, il Forum ha annunciato la sospensione della protesta e l’annullamento dei sit-in inizialmente previsti per domani e venerdì.

La sospensione, tuttavia, non equivale a una conclusione della mobilitazione. “La mobilitazione non è cessata, ma unicamente sospesa in attesa degli esiti del confronto“, precisa il Forum, che valuterà i prossimi passi sulla base delle risposte e delle garanzie che emergeranno dall’incontro del 3 novembre.

Il confronto con i vertici di Aretusacque rappresenterà dunque un passaggio decisivo per capire se l’apertura al dialogo potrà tradursi in risposte concrete alle richieste del Forum.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

Scopri la redazione

Leggi anche