Aretusacque, il Forum dell’acqua pubblica sospende la protesta: incontro il 3 novembre

Attualità · Servizio idrico

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Dalla protesta al dialogo. Dopo il sit-in di questa mattina, iniziato alle 9.30 davanti alla sede di Aretusacque, si apre uno spiraglio nel confronto tra il Forum provinciale dell’acqua pubblica e la società che gestisce il servizio idrico.

Il Forum, guidato da Alessandro Acquaviva, ha comunicato che il presidente del Consiglio di gestione, l’ingegnere Cocozza, e il presidente del Comitato di sorveglianza, il dottor Assenza, hanno accolto positivamente la richiesta di incontro avanzata dall’organismo.

Il confronto è stato fissato per martedì 3 novembre alle 17.30, negli uffici di Aretusacque. Al tavolo siederanno i vertici della società e una delegazione del Forum, con l’obiettivo di affrontare le questioni sollevate nel corso della mobilitazione.

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Alla luce dell’apertura del dialogo, il Forum ha annunciato la sospensione della protesta e l’annullamento dei sit-in inizialmente previsti per domani e venerdì.

La sospensione, tuttavia, non equivale a una conclusione della mobilitazione. “La mobilitazione non è cessata, ma unicamente sospesa in attesa degli esiti del confronto“, precisa il Forum, che valuterà i prossimi passi sulla base delle risposte e delle garanzie che emergeranno dall’incontro del 3 novembre.

Il confronto con i vertici di Aretusacque rappresenterà dunque un passaggio decisivo per capire se l’apertura al dialogo potrà tradursi in risposte concrete alle richieste del Forum.