Aretusacque, il sindaco Italia replica a Cannata: “Altro che cricca, il 77% dei sindaci ha votato a favore”

Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Siracusa Francesco Italia, anche presidente dell’Ati idrico provinciale, alle accuse del deputato di Fratelli d’Italia Luca Cannata, che nella giornata di ieri, al termine della riunione per decretare i vertici del Consiglio di Sorveglianza di Aretusacque, l’ente che dovrà gestire il servizio idrico in provincia di Siracusa, ha parlato apertamente di una “cricca” riferendosi all’asse politico composto dallo stesso Italia e dai deputati regionali Giuseppe Carta e Riccardo Gennuso.

“Sinceramente – ha dichiarato Italia – non desidero entrare in polemica, ma tengo a sottolineare che la direzione intrapresa riguarda il perseguimento di un bene collettivo: quello dell’interesse pubblico, della provincia e dei rapporti di forza che, inevitabilmente, dovranno instaurarsi tra il socio pubblico e il socio privato. Per questo è fondamentale che il pubblico mantenga coerenza e compattezza d’azione.”





A chi parla di giochi di potere o di alleanze sotterranee, Italia risponde con i numeri: “in assemblea – ha aggiunto – il 77% dei sindaci ha votato a favore degli atti che poi hanno portato alla nascita ufficiale della nuova società. Se chi parla di “cricca” si riferisce a questa larga maggioranza, allora è la stessa “cricca” che ha eletto il presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa”.

Il sindaco evidenzia quindi la legittimità dell’esito e invita a prendere atto della realtà delle dinamiche democratiche. “In politica esistono maggioranze e minoranze – dice ancora Italia -. Qualcuno dovrebbe abituarsi all’idea che non si può essere sempre dalla parte vincente. Capita, e fa parte della vita, anche di trovarsi in minoranza”.

Una risposta ferma che, pur evitando toni polemici, conferma la volontà di difendere la direzione intrapresa dall’Ati e la legittimità del percorso che ha portato alla costituzione di Aretusacque, in vista del pieno subentro nella gestione del servizio idrico in quasi tutta la provincia, con l’unica eccezione di Buscemi e Cassaro.