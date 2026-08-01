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Aretusacque: orari dello Sportello Commerciale nel mese di agosto 2026

di Giulio Perotti ·
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Gli uffici della Siam di ricevimento per il pubblico

Aretusacque informa gli utenti che, per tutto il mese di agosto 2026, lo Sportello Commerciale di Viale Santa Panagia osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30

Restano invariati tutti i servizi telefonici messi a disposizione dell’utenza.

In particolare:

Numero Verde Commerciale 800.222.666 attivo: dal lunedì al giovedì ore 08:30 – 12:30 / 14:30 – 16:30; il venerdì ore 08:30 – 12:30

Numero verde Pronto Intervento 800.53.53.53 attivo: 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Aretusacque ricorda agli utenti che tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della società, nelle sezioni avvisi e news, al seguente indirizzo web: https://www.aretusacque.a-acqua.it/news

 

 

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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