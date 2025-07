Aretusacque. Rossitto replica a Carta: “nessuna accusa, solo un ringraziamento pubblico. Forse non chiari i termini della questione”

“Io non ho criticato né accusato nessuno. Ho solo rivolto un ringraziamento pubblico, proprio perché la vicenda ha assunto una dimensione pubblica. Non capisco dove stia l’imbarazzo. Se poi l’on. Carta intende trascinarmi in una contrapposizione – peraltro su temi come legalità e diritto – faccia pure. Ma credo che non siano del tutto chiari i termini della questione”. Non tarda ad arrivare la replica dell’avvocato Gianluca Rossitto alle dichiarazioni dell’on. Giuseppe Carta, sindaco di Melilli e deputato regionale di Grande Sicilia, che in queste ore aveva difeso l’operato dell’Ati e la legittimità della procedura che ha portato alla costituzione di Aretusacque e alla nomina del suo Consiglio di Sorveglianza, parlando di “percorsi lineari e trasparenti” e stigmatizzando le parole utilizzate da alcuni esponenti politici, tra cui proprio Rossitto.

L’avvocato chiarisce subito il tono delle sue dichiarazioni perché il nodo non riguarda tanto le nomine in sé, quanto il contesto e le competenze di controllo: “In primis va ricordato che il servizio sarà svolto da una società, e che il controllo sul rispetto del contratto di concessione spetterà all’ATI Idrico, che però è commissariato e privo – almeno a quanto risulta – di un direttore. Questo è un dato su cui riflettere – replica, Rossitto chiudendo poi con toni distesi, ma fermi. Nessuna volontà di alimentare polemiche, ma il richiamo a una corretta informazione su ruoli, funzioni e vigilanza – Chi parla di legalità deve farlo conoscendo bene le dinamiche istituzionali. Io continuo a credere che il confronto pubblico sia utile, se resta nei binari della correttezza. Non accetto – né accetterò – di essere descritto come polemico o scomposto, solo perché ho espresso una valutazione pubblica in modo civile”.