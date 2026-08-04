Aretusapedia compie sei mesi: 200 schede su Siracusa, ricerche da tutto il mondo

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Sul podio delle schede più lette il Teatro Greco, i sindaci di Siracusa e le rappresentazioni classiche. Oltre 140 mila apparizioni nei risultati di Google, ricerche arrivate da 156 paesi.

Quanti posti ha il Teatro Greco di Siracusa? Tra le oltre mille ricerche diverse che in sei mesi hanno portato lettori su Aretusapedia, l’enciclopedia digitale gratuita dedicata a Siracusa, questa è la domanda più frequente: da sola vale più di duemila apparizioni del sito su Google, con il picco nelle settimane delle rappresentazioni classiche. La risposta è nella scheda più letta dell’enciclopedia.

Il progetto, fondato e curato dal siracusano Alessandro Calabrò, conta oggi 200 schede sulla città e una biblioteca digitale con 21 libri storici su Siracusa pubblicati tra il 1613 e il 1909, liberi da leggere e da ascoltare in audio. Nei primi sei mesi le pagine sono comparse oltre 140 mila volte nei risultati di Google, con ricerche arrivate da 156 paesi: dopo l’Italia guidano gli Stati Uniti, seguiti da Germania, Spagna, Francia e Regno Unito. La voce numero 200, pubblicata in questi giorni, è dedicata all’Orecchio di Dionisio, il monumento che deve il suo nome a una battuta di Caravaggio.

La classifica delle dieci schede più cliccate tra gennaio e luglio 2026:

1. Teatro Greco di Siracusa

2. Sindaci di Siracusa

3. Rappresentazioni classiche al Teatro Greco

4. Corpo di Santa Lucia

5. Vescovi di Siracusa

6. Santuario della Madonna delle Lacrime

7. Cavallo corinzio

8. Madonnina orizzontale

9. Piazza San Giuseppe

10. Piazzetta dei Cavalieri di Malta

Appena fuori dalla top ten due curiosità: il monumento al pi greco, che in città ricorda Archimede, e i massoni siracusani, la scheda cresciuta di più nelle ultime settimane. Numeri alti anche per le feste archimedee e per il tempio di Apollo.

“Sei mesi fa partivamo da zero, oggi ci leggono anche dagli Stati Uniti e dall’Australia – dice Alessandro Calabrò – Mi colpisce vedere in classifica, accanto al Teatro Greco, storie che i libri di scuola saltano: la Madonnina orizzontale, i massoni siracusani. C’è fame di storie siracusane. E ci tengo a una cosa: sono ipovedente, e ogni pagina nasce leggibile con la sintesi vocale. Un’enciclopedia della città che non tutti possono aprire, per me, sarebbe un lavoro incompleto”

Aretusapedia in breve

Enciclopedia digitale gratuita di Siracusa: 200 schede su luoghi, personaggi ed eventi della città, 21 libri storici digitalizzati con versione audio integrale, itinerari audio e un’app per iPhone. Fondatore e curatore: Alessandro Calabrò.