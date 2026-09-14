Armato di coltello tra la gente a Siracusa: disarmato dalla Polizia municipale

Cronaca · cassibile

L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.

Armato di coltello tra la gente, avrebbe seminato paura tra i passanti. È accaduto venerdì scorso in via Nazionale, a Cassibile, dove un uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia municipale di Siracusa.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava in strada in possesso di un coltello, destando preoccupazione tra le persone presenti nella zona. La segnalazione ha fatto scattare l’intervento degli agenti, che sono riusciti a disarmarlo e a riportare la situazione sotto controllo.

L’uomo è stato denunciato.