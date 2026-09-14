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Cronaca cassibile

Armato di coltello tra la gente a Siracusa: disarmato dalla Polizia municipale

di Oriana Gionfriddo ·
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coltello

Armato di coltello tra la gente, avrebbe seminato paura tra i passanti. È accaduto venerdì scorso in via Nazionale, a Cassibile, dove un uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia municipale di Siracusa.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava in strada in possesso di un coltello, destando preoccupazione tra le persone presenti nella zona. La segnalazione ha fatto scattare l’intervento degli agenti, che sono riusciti a disarmarlo e a riportare la situazione sotto controllo.

L’uomo è stato denunciato.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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