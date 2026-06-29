I Carabinieri delle Stazioni Carabinieri di Testa dell’Acqua, Avola e Buscemi, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne di origini francesi, per detenzione illegale di armi e munizioni e per violazioni della normativa in materia di possesso di munizionamento da guerra

Nel corso di una perquisizione effettuata presso il casolare dell’uomo nelle campagne di Testa dell’Acqua, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un fucile monocanna calibro 12, un revolver a sei colpi, due bombe a mano di fabbricazione francese, diverse munizioni di vario calibro e tre placche distintive.

L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa mentre sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la provenienza del materiale sequestrato.