All’esito di serrate e approfondite indagini, la Polizia di Stato nel pomeriggio dello scorso 21 aprile, a Lentini, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa nei confronti di un lentinese di cinquantadue anni.

La Squadra Mobile, nel corso di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, lo scorso 18 marzo aveva tratto in arresto il fratello trentasettenne, in quanto trovato in possesso di due pistole, una a salve modificata calibro 6.35 ed una Beretta cal. 7.65 con matricola abrasa e relativo munizionamento. I successivi approfondimenti investigativi ed in particolare il tenore delle conversazioni captate tra i due fratelli, hanno fatto emergere il pieno coinvolgimento del cinquantaduenne nell’occultamento e nella detenzione delle armi in questione. In particolare, è emerso un ruolo preminente di quest’ultimo, il quale il giorno dell’arresto del fratello minore dava disposizioni al congiunto su come occultare le armi, in modo da sottrarle al controllo in atto da parte degli investigatori. Il quadro gravemente indiziario raccolto a carico del cinquantaduenne ha condotto all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del G.I.P. del Tribunale di Siracusa.

È obbligo rilevare che la posizione dell’indagato, per il quale vige il principio di non colpevolezza sino al terzo grado di giudizio, verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.