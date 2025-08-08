“Armonie Liberty”, Canicattini Bagni si veste di colori, tra arte, moda, tradizioni e natura

La città di Canicattini Bagni sabato 9 agosto alle 18:30, si veste degli splendidi colori della natura con il tradizionale appuntamento di “Armonie Liberty”, l’evento culturale promosso dall’amministrazione comunale e dal Museo Tempo (Museo dei Sensi, del Tessuto, dell’Emigrante della Medicina Popolare) di via De Pretis 18 – via XX Settembre 132, nel cuore del centro storico.

La manifestazione inserita nel cartellone del XXII Festival del Mediterraneo e negli appuntamenti del Sistema Rete Museale Iblei, celebra la bellezza dello stile Liberty, intrecciando arte, moda, natura e tradizione. I lavori, aperti dai saluti del sindaco Paolo Amenta e dell’Assessore alla Cultura, Domenico Mignosa, vedranno gli interventi di esperti accompagnare il pubblico in un viaggio tra arte, natura e scienza: Luana Aliano – Storica dell’Arte, “Il colore che danza, storie cromatiche nell’arte del Liberty”.Un affascinante racconto sulle sfumature del Liberty, in cui ogni colore è portatore di emozioni, cultura e bellezza senza tempo.





Michele Ricupero – Docente Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università degli Studi di Catania, “Fico d’India e cocciniglie, fonte essenziale di fibre e coloranti sostenibili”. Un incontro tra tradizione e innovazione dove la natura diventa alleata della creatività e della sostenibilità.

Tanino Golino – Vicepresidente del Museo Civico TEMPO, Artista e Docente, “I colori del Liberty proposti dalla moda di Dolce e Gabbana” e sfilata davanti all’ingresso di via XX Settembre 132 del Museo TEMPO, con la partecipazione di Giulia e Davide Pignatello e Viola Romano.

Per l’itinerario Liberty, visita al Murales di via Canale “Dalla pietra al colore… verso il Murales”, realizzato dall’artista di pittura folcloristica Sebastiano Leone. “Armonie Liberty”, un appuntamento culturale che si rinnova per riscoprire le radici estetiche del Liberty, il profondo legame tra arte, storia, ambiente, territorio e sostenibilità. Un intreccio di bellezza che dà vita all’armonia tra uomo e natura.