Arpa, Ast e sanità a Siracusa: Auteri attacca dirigenti e denuncia “giochi di palazzo”

A tutto campo sui principali dossier aperti in provincia di Siracusa, dalla questione dei miasmi industriali al ruolo di Arpa, fino alla vertenza Ast e alla situazione della sanità siracusana. Toni durissimi, quelli usati dal parlamentare Ars Carlo Auteri, che ha chiamato in causa dirigenti regionali, vertici amministrativi e anche alcuni esponenti politici del territorio.

Sul fronte Arpa, Auteri ha rivendicato di essere stato tra i primi a sollevare il problema del rafforzamento della struttura siracusana, ricordando il lavoro fatto assieme all’ex assessore regionale Elena Pagana. “Uno dei miei primi atti da parlamentare fu una visita ufficiale all’Arpa di Siracusa – ha detto – e lì abbiamo visto una situazione imbarazzante, non solo per gli uffici ma anche per la mancanza di personale”.

Da quell’attività, secondo Auteri, sarebbe nato un emendamento in finanziaria che ha portato allo stanziamento di 2 milioni di euro per il potenziamento dell’ente. Ma, a distanza di un anno e mezzo, il risultato sarebbe deludente. “Hanno preso tre unità, ma non bastano minimamente per un territorio ad alto rischio come il nostro”, ha detto, annunciando atti ispettivi nei confronti del direttore generale di Arpa, Vincenzo Infantino, e chiedendo spiegazioni anche all’assessore regionale Giusi Savarino.

Nel mirino del deputato anche il mancato funzionamento di strumenti ritenuti essenziali per il monitoraggio dell’aria. “Ci siamo resi conto che mezzi fondamentali, come il canister, non erano attivi. È una situazione imbarazzante. Dopo un anno e mezzo e con 2 milioni di euro stanziati, i cittadini devono sapere cosa è stato fatto e perché non siamo ancora nelle condizioni di garantire controlli adeguati”.

Per Auteri, il problema è più ampio e riguarda il rapporto tra politica e burocrazia. “La gente pensa sempre che sia il politico a non funzionare, ma spesso sono i dirigenti il vero cancro della Regione Siciliana. La politica i soldi li mette, i meccanismi li attiva, ma poi c’è una burocrazia lenta, faraginosa, che blocca tutto”.

Altro tema caldo affrontato durante l’intervista è stato quello di Ast. Auteri ha definito “imbarazzante” la situazione dei 35 interinali a rischio, prendendo posizione contro l’idea che la loro permanenza possa mettere in discussione il piano industriale dell’azienda. “Sentir dire che 35 lavoratori possono sballare il piano industriale di Ast mi viene da ridere. Qui parliamo di padri di famiglia che vanno tutelati”.

Il deputato ha ricordato che la Regione ha già investito 40 milioni di euro per salvare l’azienda, ma ha chiesto chiarezza sulla linea da seguire: “O Ast viene messa davvero nelle condizioni di stare sul mercato, con costi e parametri coerenti, oppure si dica chiaramente che avrà bisogno ogni anno del sostegno della Regione. Ma bisogna decidere”. E ha aggiunto: “Ci sono tumori dentro Ast che vanno estirpati, ma non si possono rompere le scatole a 35 lavoratori interinali”.

Molto duro anche il passaggio sulla sanità siracusana, dove Auteri ha denunciato anni di gestione fallimentare. Pur sottolineando che le responsabilità non sono da attribuire all’attuale management, il deputato ha parlato di uno “smantellamento” prodotto in passato da logiche politiche e personalistiche. “Abbiamo ereditato una fotografia devastante della sanità provinciale – ha detto – e parte da un nome e cognome ben preciso”. Nel corso dell’intervista ha quindi chiamato direttamente in causa l’ex manager Salvatore Lucio Ficarra e il parlamentare Luca Cannata, sostenendo che tra il 2017 e il 2023 avrebbero avuto un ruolo determinante nelle scelte sulla sanità siracusana.

Auteri ha parlato di “giochi di palazzo”, di spostamenti di primari e infermieri fatti in base a convenienze politiche e non nell’interesse dei cittadini. “Queste cose mi fanno letteralmente schifo – ha detto – perché sono state fatte a discapito della gente. La sanità siracusana fa schifo, basta andare nei pronto soccorso per capirlo”.

Rivendicando di non aver mai cercato favori o scorciatoie nei rapporti con l’Asp, il deputato ha sostenuto di andare alla sede Asp solo per chiedere interventi a sostegno dei cittadini. “Non faccio parte dei sistemi, non faccio parte dei giochi di palazzo, non faccio parte delle scelte manageriali. Io sono un parlamentare del popolo”.

In chiusura, Auteri ha ribadito di voler continuare a denunciare pubblicamente ciò che definisce “meccanismi sporchi della politica”, promettendo nuove prese di posizione nelle prossime settimane. “Siamo nell’ultima fase della legislatura e alla gente va raccontata la verità. Devo liberarmi di tutto quello che ho visto in questi quattro anni”.