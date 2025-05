Arpa Sicilia, pubblicati i bandi per 26 tecnici. Auteri: “un risultato concreto, frutto di un impegno costante”

“Dopo vent’anni, arriva finalmente un concorso pubblico per l’Arpa Sicilia, con particolare riferimento al potenziamento della sede di Siracusa. È una notizia che attendevamo da tempo e che oggi diventa realtà, grazie a un lavoro di squadra portato avanti con determinazione”. Lo dichiara il deputato regionale Carlo Auteri, commentando la pubblicazione del bando per l’assunzione di figure tecniche da impiegare nell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente.

“Questo bando – sottolinea Auteri – è il primo frutto tangibile del progetto di potenziamento dell’Arpa. Ringrazio l’ex assessore Elena Pagana per aver avviato il procedimento, l’attuale assessore Giusi Savarino per averlo proseguito, e il direttore generale Vincenzo Infantino per il lavoro portato avanti con competenza“. Il piano prevede un investimento complessivo di 2 milioni di euro per l’assunzione di 26 tecnici specializzati destinati principalmente alla sede di Siracusa, con l’obiettivo di rafforzare i controlli ambientali nella zona industriale e tutelare la salute pubblica. Il concorso attuale rappresenta la prima fase di questo intervento, che prevede anche l’acquisto di nuovi mezzi e strumenti per il monitoraggio della qualità dell’aria.

“È una grande opportunità per tanti giovani professionisti – conclude Auteri – ma anche una risposta concreta a un’esigenza prioritaria per i cittadini: avere un’ARPA più presente, più attrezzata, più incisiva nel contrasto all’inquinamento. Un risultato che dimostra come, con impegno e visione, sia possibile dare risposte ai territori. Questi bandi sono solo l’inizio: la tutela della salute pubblica e dell’ambiente non conosce tregua”.