Arrestato per spaccio al rientro da una crociera: assolto dopo 4 anni un carrozziere di Avola

Si è concluso ieri con l’assoluzione il processo a carico di Claudio Magliocco, il carrozziere avolese di 35 anni coinvolto nell’operazione antidroga “Coca Drive in” del novembre 2021.

Il Tribunale di Siracusa, al termine di un processo durato quattro anni, ha pronunciato sentenza di assoluzione, accogliendo le tesi difensive sostenute dagli avvocati Emanuele Tringali e Nunziata Sulano. Magliocco era stato arrestato il 3 novembre 2021 al porto di Siracusa, al rientro da una crociera nel Mediterraneo, nell’ambito di un’operazione che aveva portato all’esecuzione di otto misure cautelari per presunto spaccio di sostanze stupefacenti nel comune di Avola.

L’accusa sosteneva che l’imputato avesse messo a disposizione i locali della propria officina di autocarrozzeria e si fosse adoperato per recuperare droga nascosta all’interno di veicoli. Il percorso giudiziario ha visto inizialmente il rigetto da parte del Tribunale di Siracusa della richiesta di revoca degli arresti domiciliari, successivamente accolto invece dal Tribunale del Riesame di Catania il 13 ottobre 2022, che aveva disposto la remissione in libertà di Magliocco dopo quasi un anno di detenzione domiciliare.

Nella fase conclusiva del processo, durato quattro anni con l’audizione di numerosi testimoni sia dell’accusa che della difesa, la Procura aveva chiesto una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione, mentre i difensori avevano sostenuto l’innocenza del proprio assistito chiedendone l’assoluzione. La formula assolutoria adottata dal Tribunale esclude definitivamente la responsabilità penale dell’imputato.

“Sono profondamente commosso per questa sentenza che riconosce finalmente la mia innocenza – le parole di Magliocco – Questi quattro anni sono stati molto difficili per me e per la mia famiglia, ma non ho mai perso la fiducia nella giustizia italiana. Ho sempre saputo di essere estraneo ai fatti contestati e ho affrontato questo processo con la serenità di chi ha la coscienza pulita. Ringrazio di cuore l’avv. Emanuele Tringali e l’avv. Nunziata Sulano che lo ha affincato per la loro straordinaria professionalità e dedizione. Ringrazio anche la mia famiglia che non mi ha mai fatto mancare il proprio sostegno nei momenti più bui. Ora posso finalmente voltare pagina e riprendere serenamente la mia vita con dignità”.

La sentenza chiude definitivamente una vicenda che aveva visto Magliocco al centro delle cronache giudiziarie, restituendogli la piena integrità morale e rispettabilità.

“Fin dal primo momento il nostro assistito ha respinto ogni addebito dichiarandosi innocente – hanno dichiarato gli avvocati Tringali e Sulano – La sentenza di assoluzione restituisce dignità e onore a una persona che ha affrontato con decoro e rispetto un lungo calvario giudiziario. La verità processuale ha prevalso, dimostrando l’estraneità totale del nostro assistito ai fatti contestati”.