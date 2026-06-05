Arresti per armi, droga e violenze tra gruppi rivali ad Avola

Dalle prime ore della mattinata la Polizia di Stato sta eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni giovani residenti ad Avola, in provincia di Siracusa, ritenuti responsabili, a vario titolo, di una serie di gravi reati che vanno dalla detenzione illegale di armi allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I destinatari del provvedimento, tutti di età compresa tra i 19 e i 24 anni, sono accusati di ricettazione, introduzione di materiale illecito all’interno di istituti penitenziari, detenzione e porto abusivo di armi, comprese armi da guerra, lesioni personali aggravate e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo si sarebbe distinto negli ultimi mesi per una serie di episodi caratterizzati da particolare violenza, spesso accompagnati dall’utilizzo o dalla minaccia di armi, nei confronti di gruppi rivali presenti sul territorio avolese.

Gli investigatori contestano inoltre un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti che sarebbe stata portata avanti nel territorio cittadino e che rappresenta uno dei principali filoni dell’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

L’operazione è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avola, al termine di una complessa attività investigativa che ha consentito di ricostruire ruoli, responsabilità e dinamiche interne al gruppo.

Ulteriori dettagli sull’indagine e sul numero complessivo delle persone coinvolte saranno resi noti nel corso della giornata dagli inquirenti.

L’intervento rappresenta un nuovo colpo alle attività criminali legate allo spaccio di droga e alla detenzione illegale di armi nel territorio della zona sud della provincia siracusana, da tempo al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine per episodi di violenza giovanile e contrapposizioni tra gruppi rivali.