Arresto cardiaco durante l’escursione sull’Etna: morto un uomo

Poco prima delle ore 13.00 di venerdì, il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato dalla Centrale Operativa 118 di Catania per un uomo colto da arresto cardiaco lungo il sentiero di Monte Gemmellaro (Nicolosi – CT), che conduce all’omonimo rifugio.

Immediatamente due squadre di tecnici della Stazione Etna Sud del Soccorso Alpino si sono dirette verso l’area indicata, intercettando l’ambulanza del 118 nel frattempo giunta all’inizio della stradella forestale. Sul posto erano presenti anche personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) e del Corpo Forestale, impegnati nelle attività di supporto e di coordinamento sul territorio. Contestualmente, la Centrale Operativa 118 disponeva l’invio dell’eliambulanza di stanza presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania, con a bordo un medico anestesista rianimatore e un infermiere di area critica. L’elicottero del 118, sprovvisto di verricello, è riuscito ad atterrare a valle del Bivacco di Monte Gemmellaro, dove medico ed infermiere sono sbarcati ed hanno proseguito sino al raggiungimento del target. Una volta sul posto, i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione cardio-polmonare, purtroppo senza esito.

Al termine delle procedure sanitarie, veniva constatato il decesso dell’uomo. Ottenute le autorizzazioni di rito, la salma è stata trasportata a valle dal Soccorso Alpino e successivamente affidata alle onoranze funebri.