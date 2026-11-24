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Arriva anche a Siracusa “4 Passi dopo Cena”, l’iniziativa nata in Puglia che, nel giro di poche settimane, si è trasformata in un vero e proprio fenomeno sociale, coinvolgendo migliaia di cittadini e numerose comunità italiane.

L’idea nasce a Noci, in provincia di Bari, da un semplice consiglio medico rivolto ad Antonio Natile: camminare dopo cena per contrastare il colesterolo alto e migliorare il proprio stile di vita. Quella che inizialmente era una semplice abitudine personale, grazie al coinvolgimento di alcuni amici dell’associazione Noci My Destination, è diventata un movimento spontaneo che ha già coinvolto oltre 80 comuni pugliesi, estendendosi progressivamente ad altre regioni italiane.

Una formula semplice, accessibile e inclusiva: ritrovarsi dopo cena, camminare insieme, contrastare la sedentarietà e riscoprire il piacere delle relazioni umane, lontano dagli schermi degli smartphone e dalla frenesia della vita quotidiana.

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Anche Siracusa raccoglie l’invito. Il primo appuntamento è previsto per venerdì 27 novembre alle 20.45, con ritrovo ai Villini e un percorso che accompagnerà i partecipanti verso Ortigia, per poi rientrare al punto di partenza.

A promuovere l’iniziativa è il gruppo locale di camminata sportiva, una realtà in continua crescita che conta già circa cento partecipanti a Siracusa e che, nelle ultime settimane, ha coinvolto anche altri centri della provincia, tra cui Avola, Noto e Palazzolo Acreide. Proprio ad Avola, una recente iniziativa ha visto la partecipazione di circa settanta persone, accolte dall’amministrazione comunale e dalla sindaca Rossana Cannata.

L’obiettivo di “4 Passi dopo Cena” è avvicinare al movimento anche chi non pratica abitualmente attività fisica, promuovendo una cultura del benessere, della prevenzione e della socializzazione.

Camminare regolarmente, anche dopo i pasti, può contribuire al controllo della glicemia, al benessere cardiovascolare e alla riduzione dello stress. Farlo in compagnia è inoltre un’occasione per creare nuove amicizie, contrastare l’isolamento sociale e riscoprire le bellezze del proprio territorio.

Non si tratta di una gara né di un allenamento agonistico. Non occorre essere allenati, avere attrezzature particolari o sottoscrivere alcun abbonamento. L’iniziativa è aperta a tutti, nel rispetto del proprio ritmo e delle proprie capacità.

L’appuntamento è per venerdì 27 novembre alle 20.45, con ritrovo ai Villini. Da lì i partecipanti cammineranno fino a Ortigia e poi torneranno al punto di partenza. La partecipazione è libera e completamente gratuita e non serve iscriversi.

L’auspicio è che questo primo appuntamento possa trasformarsi in una piacevole abitudine per i cittadini siracusani, dando vita a una comunità sempre più numerosa, unita dalla voglia di stare bene e di vivere la città insieme.