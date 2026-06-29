Arriva a Siracusa al Teatro Greco “Io… Riccardo Cocciante nel 2026”

“Io…Riccardo Cocciante nel 2026” arriva a Siracusa il 30 giugno al Teatro Greco. Il concerto siciliano, prodotto da Vivo Concerti è promosso da Giuseppe Rapisarda Management. I biglietti sono ancora disponibili online e nei punti vendita autorizzati. Potranno essere acquistati anche al botteghino del teatro nel pomeriggio del concerto.

Il tour “Io…Riccardo Cocciante nel 2026” è in scena in Italia nell’anno in cui il Maestro celebra i suoi 80 anni, diventando così un’occasione speciale per ascoltare dal vivo e ripercorrere i brani di uno degli artisti e compositori più celebri nel Mondo. Con oltre 40 album pubblicati in tre lingue e una carriera che ha attraversato decenni di musica, Riccardo Cocciante continua a toccare il cuore di generazioni intere, offrendo al pubblico un’esperienza profondamente coinvolgente, autentica e memorabile.

“Io…Riccardo Cocciante nel 2026” non è solo un ritorno sul palco, ma anche una celebrazione di brani senza tempo che continuano a vivere, rinnovarsi ed emozionare. Il tour si presenta come un’occasione speciale per introdurre al pubblico i nuovi brani e ripercorrere dal vivo una carriera che attraversa decenni di musica. Il 2026 è un anno speciale per Riccardo Cocciante che conferma la sua inesauribile forza creativa e il suo legame indissolubile con il pubblico. In occasione degli 80 anni, il Maestro sta celebrando la sua straordinaria carriera attraverso diversi progetti artistici.