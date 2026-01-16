Arriva il maltempo in Sicilia e a Siracusa, lunedì, rischio di forti piogge e mareggiate

Dopo una breve parentesi invernale segnata da freddo e nevicate a quote insolitamente basse nel Mezzogiorno, la Sicilia si prepara ad affrontare una fase di maltempo severo e potenzialmente critico tra il prossimo weekend e l’inizio della settimana successiva. I modelli meteorologici concordano nel delineare uno scenario complesso, dominato dalla formazione di un ciclone profondo sul basso Mediterraneo, che potrebbe esporre l’Isola al settore più instabile e perturbato del sistema.

Alla base del peggioramento c’è una profonda alterazione della circolazione atmosferica sull’Atlantico settentrionale. La corrente a getto polare — il nastro di venti fortissimi che scorre a circa 10 chilometri di quota — subirà una deviazione significativa a ovest del Regno Unito. Un’onda anticiclonica spinta verso la Groenlandia creerà una sorta di “blocco”, costringendo il getto a sdoppiarsi.

Il ramo settentrionale aggirerà l’alta pressione, mentre quello meridionale si dirigerà rapidamente verso le coste del Marocco, scavando una saccatura molto profonda che si estenderà fino all’entroterra algerino. Proprio questo ramo meridionale, carico di energia, giocherà un ruolo chiave nell’evoluzione del tempo sul Mediterraneo centrale.

Lungo il bordo orientale del cosiddetto jet streak — la zona di massima velocità del getto — si instaurerà una marcata divergenza in alta troposfera, un meccanismo che favorisce la risalita di aria calda e umida dal Mediterraneo e dal Nord Africa. Questo processo innescherà la formazione di un ciclone mediterraneo profondo, atteso tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, inizialmente in prossimità della Tunisia e poi in movimento verso la Sicilia.

La Sicilia si troverà nel cuore del settore più perturbato del vortice. A partire da lunedì 19 sono previsti venti di Scirocco molto forti, con raffiche diffuse su tutta la regione e sui bacini marini circostanti. Il lungo tratto di mare percorso dal vento — il cosiddetto fetch, stimato tra 600 e 700 chilometri — favorirà la formazione di onde di grande altezza e mareggiate violente, soprattutto lungo le coste ioniche esposte: Siracusano, Catanese, area etnea e versante orientale dei Peloritani.

Le precipitazioni saranno abbondanti e persistenti, con i settori orientali dell’Isola maggiormente esposti. In particolare, Peloritani, Etna e Iblei potrebbero registrare accumuli molto elevati, con il rischio di fenomeni intensi e localmente estremi. I contrasti termici, uniti ai forti moti ascendenti indotti dalla dinamica ciclonica, potrebbero favorire episodi di pioggia torrenziale.

Attenzione elevata nei prossimi giorni

Lo scenario delineato richiede massima attenzione, soprattutto nelle aree già vulnerabili dal punto di vista idrogeologico e lungo le coste più esposte allo Scirocco. I prossimi aggiornamenti saranno fondamentali per definire con maggiore precisione intensità, tempistiche e aree maggiormente a rischio, ma il segnale è chiaro: la Sicilia si avvia verso una fase di maltempo di rilievo, con condizioni potenzialmente critiche tra l’inizio e la metà della prossima settimana.