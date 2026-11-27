Attualità · Brevi Meteo

Sta arrivando il freddo? Cosa ci aspetta questo fine settimana? Siracusa News lo ha chiesto al meteorologo Marcello Consolo, di Brevi Meteo.

“È in arrivo un’ondata di aria artica dai quadranti nord-orientali – spiega Consolo –. Interesserà gran parte del centro-est e del sud-est della penisola. Le temperature caleranno in modo significativo, soprattutto lungo il versante ionico e nelle zone interne. Il vento sarà moderato ma freddo, tanto che la temperatura percepita sarà più bassa di quella reale”.

Sabato e domenica

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Sabato il tempo resterà instabile, con possibili piogge nel corso della giornata e temperature non ancora troppo rigide.

Domenica la situazione migliorerà. “Nonostante le ampie schiarite – sottolinea il meteorologo – sul fronte delle temperature avvertiremo l’arrivo delle correnti fredde anche in Sicilia”.

La prossima settimana

Per i giorni successivi la tendenza è verso una moderata instabilità generale, con possibili piogge sparse e temperature tipiche di fine autunno.