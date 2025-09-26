Arriva Sicilia Express, la serie Netflix di Ficarra e Picone girata a Noto e Avola

Ficarra & Picone sono pronti a tornare con Sicilia Express, la nuova serie comedy in 5 episodi scritta, diretta e interpretata dal celebre duo siciliano, in arrivo dal 5 dicembre, solo su Netflix.

Insieme alle prime due immagini, viene rilasciata anche una prima clip.

Sicilia Express racconta la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le loro famiglie in Sicilia.

Pochi giorni prima di Natale, si imbattono in un portale magico: una scoperta inaspettata destinata a sconvolgere le loro vite… ma non necessariamente in meglio.

Nel cast, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, anche Katia Follesa e Barbara Tabita. Prodotta da Tramp Limited, la serie è scritta – oltre che da Ficarra & Picone – da Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.

La serie è stata girata tra Roma e il siracusano, principalmente a Noto e Avola. In una delle due foto rilasciate si vede proprio una delle scene girate in centro nella città Barocca. Ed ecco spiegato perché, come raccontarono alcuni presenti, i due attori palermitano vollero vedere acceso l’albero di piazza XVI Maggio decorato per Natale: la serie si svolge nel periodo natalizio. Ad Avola, invece, scene girate tra il borgo marinaro e l’antica tonnara.

Fonte: Ansa.it