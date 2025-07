Arti marziali, Evolution Fight da Rosolini in diretta mondiale: si assegnano 5 titoli internazionali

Evolution Fight torna il prossimo 26 luglio in Piazza Garibaldi e in diretta DAZN con una card stellare che conferma l’evento promosso da Bruno Botindari e dalla Trinacria Team Muay thai tra i più importanti del panorama nazionale e internazionale.

Dopo la ventata nipponica della scorsa edizione, che segnò il ritorno in Italia dopo 14 anni di assenza del K-1 World GP, Rosolini si prepara ad ospitare il ritorno degli “americani” che, con la Promotion Lion Fight, assegneranno un Titolo Mondiale e un Titolo Europeo. A competere per il Titolo Europeo a “stelle e strisce”, il rosolinese, già campione del mondo WKU, Giuseppe Gennuso della Trinacria Team Muay Thai.





Ma non finisce qui. La notte di Evolution Fight assegnerà anche le cinture per il Titolo di Campionessa Europea ISKA -52kg, per il Titolo di Campione Intercontinentale ISKA -78kg e per il Titolo di Campionessa Italiana FIGHT1 -55kg.

Chiudono il cerchio altre sei sfide dall’alto tasso tecnico pronte ad entusiasmare piazza Garibaldi e il pubblico che seguirà l’evento da casa con il racconto di Giuseppe Errante e Giada Giacalone, le interviste di Francesca Leto e i volti principali della serie televisiva Sport Crime che contribuiranno a raccontare il lato narrativo e umano degli atleti protagonisti.