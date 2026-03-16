Arti marziali, la Cks 2000 Team Cilio protagonista al Junior Grand Prix di Messina

Grande soddisfazione per la ASD CKS 2000 Team Cilio, protagonista al Junior Grand Prix Tournament svoltosi domenica 15 a Messina. La società sportiva ha ottenuto risultati di grande rilievo, confermando il valore del lavoro svolto quotidianamente dal maestro Cilio e dal suo staff tecnico nella crescita dei giovani atleti.

Gli atleti del team hanno dimostrato impegno, determinazione e spirito sportivo, conquistando tre importanti piazzamenti nelle rispettive categorie.

A salire sul podio è stata Eleonora Arinelle, che nella categoria Cadetti ha ottenuto un ottimo terzo posto, affrontando con grande grinta incontri particolarmente impegnativi e dimostrando carattere e determinazione.

Brillante anche la prestazione della giovane Giada Lantieri, che nella categoria Under 10 ha conquistato un meritato secondo posto, mettendo in mostra talento e notevoli capacità tecniche nonostante la giovanissima età.

A completare la giornata di successi ci ha pensato Lucia Castelli, che nella categoria Esordienti ha centrato un importante terzo posto, confermando la crescita costante degli atleti della società.

Il risultato complessivo rappresenta motivo di grande orgoglio per tutta la ASD CKS 2000 Team Cilio, che continua a lavorare con passione nella formazione dei giovani, curandone non solo l’aspetto tecnico ma anche quello umano e sportivo.

Grande la soddisfazione espressa dal maestro Cilio: «Questi podi sono il frutto dell’impegno quotidiano in palestra e della passione dei nostri ragazzi. Continueremo a lavorare con determinazione per crescere ancora».

La ASD CKS 2000 Team Cilio si conferma così una realtà sportiva in continua crescita, capace di formare giovani talenti e di portare con orgoglio i propri colori nelle competizioni regionali e nazionali.